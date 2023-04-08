دربي السعودية – الشباب يهزم الهلال ويكسر عقدة استمرت 3094 يوما

السبت، 08 أبريل 2023 - 01:48

كتب : FilGoal

الشباب والهلال

كسر الشباب عقدة استمرت 3094 يوما أمام نظيره الهلال في الدوري السعودي.

وفاز الشباب على الهلال بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسجل حسين القحطاني وكريستيان جوانكا وهتان باهبري أهداف الشباب في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

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الشباب حقق الفوز الأول على الهلال في الدوري السعودي منذ 14 أكتوبر 2014 بعد 16 متتالية من دون فوز.

ورفع الشباب رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما تراجع الهلال إلى المركز الرابع بجدول الترتيب بعدما توقف رصيده عند 45 نقطة.

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وسجل الشباب هدف التقدم بعد هجمة سريعة انتهت عند حسين القحطاني الذي سدد كرة يسار عبد الله المعيوف عانقت الشباك عند الدقيقة 55.

وواصل الشباب ضغطه ليتمكن الارجنتيني كرستيان جوانكا من مضاعفة النتيجة مستغلًا خطأ دفاعي عند الدقيقة 68.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الكولومبي جوستافو كويلار بعد اعتدائه على الجابوني أرون سالم بوبيندزا لاعب الشباب بدون كرة عند الدقيقة 76 .

وتمكن هتان باهبري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب فرق دوري روشن، بعد أن وصول للنقطة 53 بعد مرور 22 جولة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق نادي النصر.

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