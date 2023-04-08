كرة يد - الأهلي بطل دوري المحترفين بعد الفوز على الزمالك

السبت، 08 أبريل 2023 - 01:16

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - الزمالك - كرة يد

توج الأهلي بلقب الدوري المصري لكرة اليد المحترفين موسم 2022-2023 للمرة 23 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة الحاسمة بنتيجة 24-21.

وحقق الأهلي اللقب لأول مرة منذ 2018 بعدما حصد الزمالك اللقب في الـ 4 مواسم السابقة.

وامتلك الأهلي فرصتين لحصد لقب الدوري بالفوز أو التعادل أمام الزمالك، بينما كان لا بديل لـ الزمالك عن الفوز من أجل تحقيق لقب الدوري.

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وارتفع رصيد الأهلي إلى 29.5 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

وخسر الزمالك فرصة التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالي بعدما حصدها في المواسم الأربعة الماضية.

وصف المباراة

بدأ الأهلي بالتسجيل في اللقاء لكن سرعان ما أدرك الزمالك التعادل.

بعد مرور 5 دقائق أصبحت النتيجة 2-2 لكلا الفريقين.

ظل التعادل مستمرا مع مرور 12 دقيقة بنتيجة 4-4.

الحذر وسير النتيجة هدف تلو الآخر سار حتى الدقيقة 22.

تارة يتقدم الزمالك وأخرى الأهلي لكن ظل التعادل سائدا، فوصلنا للدقيقة 25 والنتيجة 9-9.

الشوط الأول انتهى بين القطبين بنتيجة 12-12.

تكررت بداية الشوط الثاني كما الأول، تقدم الأهلي لكن عاد التعادل من جديد بين الفريقين.

بعد مرور 10 دقائق على الشوط الثاني أصبحت النتيجة 15-15.

الدقائق التالية بدأت تشهد تقدما بفارق هدفين للأهلي مع محاولات للتقليص من الأبيض لكن دون تعادل.

في الدقيقة 22 أصبحت النتيجة 20-18 للأهلي.

حافظ الأهلي على فارق الهدفين مع تقليص الفارق من الأبيض.

وفي الدقيقة 27 تقدم الأهلي من جديد بنتيجة 23-21.

وأهدر أحمد الأحمر رمية جزائية في الدقيقة 28 كادت تقلص الفارق وتشعل المباراة في الدقيقة ونصف الأخيرة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأخيرة بهدف آخر لتصبح النتيجة 24-21 ليحسم الأحمر اللقب بعد غياب دام 4 سنوات.

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