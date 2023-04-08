هدف بـ3 نقاط.. عمرو سعداوي رجل مباراة المصري وحرس الحدود

حصد عمرو سعداوي لاعب المصري جائزة رجل مباراة فريقه ضد أسوان.

وفاز المصري على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وسجل عمرو سعداوي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 64 في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب.

ورفع الفوز رصيد المصري إلى 34 في المركز السادس متساويا مع المقاولون العرب صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين أقل من الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

ماذا قدم عمرو سعداوي أمام حرس الحدود؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

صناعة: 0

تسديدات: 2

لمس الكرة: 57

دقة تمريرات: 29 من 35 بنسبة (83 %)

دقة عرضيات: 1 من 3 بنسبة (33%)

الصراعات الأرضية: 3 من 7 بنسبة (43%)

الصراعات الهوائية: 2 من 3 بنسبة (67%)