دقة تمريرات عالية.. عماد فتحي رجل مباراة أسوان وسيراميكا

السبت، 08 أبريل 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

عماد فتحي لاعب أسوان

حصد عماد فتحي لاعب نادي أسوان جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وتعادل أسوان مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن الجولة 24 من الدوري.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا قبل أن يعدل ديلسون كاموني النتيجة لأسوان.

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ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

فيما رفع أسوان رصيده إلى النقطة ذاتها في المركز الـ 12 خلف سيراميكا وسموحة بفارق الأهداف.

وقدم عماد فتحي نسبة تمريرات دقيقة عالية خلال مباراة أسوان ضد سيراميكا.

لا يتوفر وصف.

ماذا قدم عماد فتحي أمام سيراميكا كليوباترا؟

الأهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 2

لمس الكرة: 40

دقة تمريرات: 20 من 21 بنسبة (95%)

كرات طولية دقيقة: 1 من 1 بنسبة (100%)

مراوغات ناجحة: 2 من 3 بنسبة (67%)

الدوري المصري عماد فتحي
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