يرفضان الفوز.. أسوان وسيراميكا كليوباترا يتعادلان إيجابيا

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

سيراميكا وأسوان

واصل سيراميكا كليوباترا وأسوان سلسلة التعادلات في مسابقة الدوري.

وتعادل أسوان مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن الجولة 24 من الدوري.

وسجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا قبل أن يعدل ديلسون كاموني النتيجة لأسوان.

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سيراميكا كليوباترا تعادل للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري.

وحقق سيراميكا فوزه الأخير في مسابقة الدوري بتاريخ 28 فبراير المصري على حساب البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

في المقابل تعادل أسوان للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.

وجاء آخر فوز لنادي أسوان في مسابقة الدوري على حساب غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في 27 فبراير الماضي.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

فيما رفع أسوان رصيده إلى النقطة ذاتها في المركز الـ 12 خلف سيراميكا وسموحة بفارق الأهداف.

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وصف المباراة

سدد محمد حمدي زكي بقوة في الدقائق الأولى من المباراة بحثا عن تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وجاء رد سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان الذي سجل الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس أيوان في الدقيقة 23.

وكثف أسوان محاولاته لتسجيل التعادل عن طريق الثنائي أحمد ياسر ريان ومحمد حمدي زكي.

ونجح المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني في تسجيل هدف التعادل لنادي اسوان بضربة رأسية مستغلا عرضية متقنة من علي فتحي من الجانب الأيسر في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني حاول محمد إبراهيم تمرير كرة بينية خطيرة تجاه أحمد ياسر ريان لكن دفاع أسوان أبعدها.

وطالب لاعبو أسوان بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد سيف تقا مدافع منطقة سيراميكا داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

وجاء رد سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان الذي سجل الهدف الأول من ضربة رأسية رائعة سكنت شباك عمرو حسام حارس أيوان في الدقيقة 23.

وكثف أسوان محاولاته لتسجيل التعادل عن طريق الثنائي أحمد ياسر ريان ومحمد حمدي زكي.

ونجح المهاجم الأنجولي ديلسون كاموني في تسجيل هدف التعادل لنادي اسوان بضربة رأسية مستغلا عرضية متقنة من علي فتحي من الجانب الأيسر في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني حاول محمد إبراهيم تمرير كرة بينية خطيرة تجاه أحمد ياسر ريان لكن دفاع أسوان أبعدها.

وطالب لاعبو أسوان بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد سيف تقا مدافع منطقة سيراميكا داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الداخلية يوم الأربعاء، فيما يلعب أسوان ضد بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

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