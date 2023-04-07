الرابع على التوالي.. المصري يعبر الحدود بهدف من رائحة الجوهري

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

المصري وحرس الحدود

حقق المصري البورسعيدي الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري.

وفاز المصري على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وسجل عمرو السعداوي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 64 في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب.

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المصري حقق الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري عقب الفوز على الزمالك وإنبي وطلائع الجيش خلال المباريات الثلاث الماضية.

وشهدت المباراة عودة تقنية الفيديو "VAR" للتواجد في مباريات الدوري.

النادي البورسعيدي لم يتذوق الخسارة للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري.

وكانت آخر هزيمة للمصري في مسابقة الدوري على يد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-0 يوم 12 فبراير الماضي.

ورفع الفوز رصيد المصري إلى 34 في المركز السادس متساويا مع المقاولون العرب صاحب المركز الخامس وبفارق نقطتين أقل من الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

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وصف المباراة

بدأ النادي المصري المباراة بهجوم ضاغط على مرمى احمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وسدد إيزي إيميكا تسديدة قوية مرت أعلى مرمى احمد السعدني في الدقائق الأولى من المباراة.

ورد حرس الحدود بعرضية متقنة من أحمد شديد قناوي حولها فلانتين أودو بضربة رأسية قوية تصدى لها عصام ثروت ببراعة.

وسدد عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين أمسك بها الحارس أحمد السعدني من يسار مرماه.

وحاول المصري مجددا عن طريق تسديدة مروان حمدي من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

وضاعت فرصة تسجيل هدف محقق لحرس الحدود بعد كرة عرضية من جهة اليمين قابلها مصطفى زيكو برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات أبعدها عصام ثروت بشكل رائع عن مرماه.

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هدف من رائحة الجوهري

نجح النادي المصري في تسجيل هدف رائع بعد جملة تكتيكه متقنة على غرار هدف منتخب مصر الشهير في شباك جنوب إفريقيا بنهائي كأس إفريقيا 1998 ببوركينا فاسو.

حسام حسن مدرب المصري الحالي الذي ساهم في جملة الهدف الشهير حينما كان لاعبا استفاد من خبرات مدربه السابق محمود الجوهري مدرب منتخب مصر في تنفيذ الركلات الثابتة.

وجاء الهدف بعدما نُفذت ركلة الحرة عن طريق جملة تكتيكية رائعة بلمسة من عمرو موسى إلى إلياس الجلاصي الذي بدوره مرر الكرة إلى عمرو السعداوي المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقسى يسار المرمى في الدقيقة 64.

وأنقذ عصام ثروت فرصة مؤكدة من وجيه عبد الحكيم لاعب الحدود لتسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعد تسديدة قوية.

المصري حرس الحدود الدوري المصري
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