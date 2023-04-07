المدير الرياضي لـ ميلان يكشف جديد التجديد لـ جيرو ولياو.. ومستقبل براهيم دياز

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - رافائيل لياو - ميلان

كشف فريدريك ماسارا المدير الرياضي لـ ميلان موقف النادي من تجديد تعاقد أوليفييه جيرو ورافائيل لياو ومستقبل براهيم دياز.

ويلتقي ميلان حاليا مع إمبولي في الجولة 29 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وقال فريدريك ماسارا عبر سكاي إيطاليا: "تجديد أوليفييه جيرو مع ميلان وشيك، براهيم دياز يسير بشكل جيد في السنوات الأخيرة لكننا سنجلس مع ريال مدريد ونرى الخيارات المتاحة، ونود المراهنة عليه".

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ويلعب دياز معارا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، ويحق لميلان ضمه بشكل نهائي مقابل 22 مليون يورو وفقا للتقارير.

وأضاف عن تجديد تعاقد رافائيل لياو: "هناك رغبة متبادلة على تجديد التعاقد وهذه بداية جيدة، هناك تعقيدات لكننا نأمل حلها بنهاية الموسم، تظل النسبة 50% حتى تُحسم الأمور".

وواصل "تبدو الأمور بعض الشيء قريبة ومن ثم تبتعد، نريد حل الموقف، وعلينا التوصل لحل في نهاية الموسم حول إمكانية تجديد التعاقد".

وأتم عن أزمة غرامة رافائيل لياو قائلا: "إنها كبيرة لكن أقل من 21 مليون يورو، نتابع الوضع عن كثب ولسنا طرفا فيه، لكننا واثقين على إيجاد حل يسمح لنا تجديد التعاقد سريعا".

وكشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن نادي ليل الفرنسي بات هو المسؤول عن دفع غرامة رافائيل لياو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكان لياو انضم لليل الفرنسي بعدما فسخ تعاقده مع لشبونة من طرف واحد على إثر أزمة الجماهير واعتدائهم على لاعبي الفريق في 2018.

ويستعد ميلان للقاء نابولي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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