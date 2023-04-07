بورتو يطفئ أنوار دا لوش ويشعل الدوري البرتغالي بالفوز على بنفيكا

أشعل بورتو صراع الصدارة في الدوري البرتغالي بالفوز على بنفيكا في الكلاسيكو على ملعب دا لوش معقل النسور في الجولة 27 من المسابقة.

الفوز قلص الفارق بين بنفيكا المتصدر وبورتو الوصيف لـ 7 نقاط.

وتكبد بنفيكا خسارته الأولى في 2023 بجميع المسابقات والثانية منذ السقوط الجولة 14 ضد براجا بنتيجة 3-0.

ولا يزال بنفيكا دون فوزه في ملعبه دا لوش -النور باللغة العربية- على بورتو منذ أبريل 2018 أي منذ 5 سنوات.

ويتصدر النسور الترتيب برصيد 71 نقطة، ثم يأتي التنين في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

وتقدم بنفيكا مبكرا في الدقيقة العاشرة بهدف عكسي من ديوجو كوستا حارس بورتو بعد رأسية قوية من جونكالو راموس ارتطمت بالعارضة ومن ثم ظهر الحارس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل الكولومبي ماتيوس أوريبي هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

جالينيو تقدم لبورتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

شوط أول انتهى بالتعادل بين القطبين.

وفي الشوط الثاني أطلق الإيراني مهدي طارمي تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك بنفيكا مسجلا هدف بورتو الثاني.

هدف رفع رصيده لـ 14 هدفا في المركز الثالث بترتيب الهدافين خلف ثنائي بنفيكا جواو ماريو وجونكالو راموس الذي يمتلك كلاهما 17 هدفا.

وكان نسر بنفيكا خطف 3 نقاط من أرض التنين الذي لم يستطع أن ينفث نيرانه كما اعتاد في لقاء الدور الأول من المسابقة.