بورتو يطفئ أنوار دا لوش ويشعل الدوري البرتغالي بالفوز على بنفيكا
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:32
كتب : FilGoal
أشعل بورتو صراع الصدارة في الدوري البرتغالي بالفوز على بنفيكا في الكلاسيكو على ملعب دا لوش معقل النسور في الجولة 27 من المسابقة.
الفوز قلص الفارق بين بنفيكا المتصدر وبورتو الوصيف لـ 7 نقاط.
وتكبد بنفيكا خسارته الأولى في 2023 بجميع المسابقات والثانية منذ السقوط الجولة 14 ضد براجا بنتيجة 3-0.
ولا يزال بنفيكا دون فوزه في ملعبه دا لوش -النور باللغة العربية- على بورتو منذ أبريل 2018 أي منذ 5 سنوات.
ويتصدر النسور الترتيب برصيد 71 نقطة، ثم يأتي التنين في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.
☑ RESUMO
Liga Portugal bwin (#27) | Benfica 1-2 FC Porto#LigaPortugalbwin #SLBFCP https://t.co/wstoVImJse pic.twitter.com/Eqp5CamxCN— VSPORTS (@vsports_pt) April 7, 2023
وتقدم بنفيكا مبكرا في الدقيقة العاشرة بهدف عكسي من ديوجو كوستا حارس بورتو بعد رأسية قوية من جونكالو راموس ارتطمت بالعارضة ومن ثم ظهر الحارس وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل الكولومبي ماتيوس أوريبي هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.
جالينيو تقدم لبورتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.
شوط أول انتهى بالتعادل بين القطبين.
وفي الشوط الثاني أطلق الإيراني مهدي طارمي تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك بنفيكا مسجلا هدف بورتو الثاني.
هدف رفع رصيده لـ 14 هدفا في المركز الثالث بترتيب الهدافين خلف ثنائي بنفيكا جواو ماريو وجونكالو راموس الذي يمتلك كلاهما 17 هدفا.
وكان نسر بنفيكا خطف 3 نقاط من أرض التنين الذي لم يستطع أن ينفث نيرانه كما اعتاد في لقاء الدور الأول من المسابقة.