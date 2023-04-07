انتهت في الدوري - المصري (1) - (0) الحدود.. أسوان (1) - (1) سيراميكا.. قمة الإثارة

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

فيما يلعب المصري ضد حرس الحدود في الجولة ذاتها على استاد برج العرب.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري وحرس الحدود وأسوان امام سيراميكا كليوباترا

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لمتابعة مباراة أسوان وسيراميكا كليوباترا دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة

ق50 محمد زكي يسدد بقوة ومحمد بسام حارس سيراميكا يتصدى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 جووول التعادل.. ديلسون كاموني يسجل هدف التعادل لنادي أسوان بضربة رأسية بعد عرضية علي فتحي

ق 23: جووول أووول.. أحمد ياسر ريان يسجل برأسية الهدف الأول

ق9 محمد إبراهيم يرسل تمريرة من على حدود منطقة الجزاء قابلها أحمد ياسر ريان برأسية من أمام المرمى مرت لخارج الملعب.

ق4 عرضية خطيرة من أحمد شديد قناوي يحولها مهاجم الحدود بضربة رأسية ينقذها عصام ثروت حارس المصري ببراعة.

انطلاق المباراة

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لمتابعة مباراة المصري وحرس الحدود دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة

ق63 عمرو السعداوي يسجل الهدف الأول للمصري من جملة تكتيكية رائعة

ق57 عصام ثروت يمنع الهدف الأول لحرس الحدود ويتصدى لمحاولة زيكو الخطيرة

ق49 تسديدة من مروان حمدي لاعب فريق المصري من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43 حكم المباراة يقرر استمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء للمصري

ق42 مطالبة من لاعبي المصري بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مدافع الحدود على جريندو لاعب المصري

ق15 عرضية جديدة خطيرة من أحمد شديد يحولها مصطفى صبحي براسية يتصدى لها عصام ثروت

ق8 تسديدة قوية من مروان حمدي لاعب فريق المصري من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل

ق5 تسديدة قوية من محمد حمدي زكي تمر بجوار مرمى محمد بسام حارس سيراميكا

انطلاق المباراة