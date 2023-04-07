بهدف غريب.. نابولي يستعيد توازنه بفوز صعب على ليتشي

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 21:04

كتب : FilGoal

نابولي

استعاد نابولي توازنه مجددا في الدوري الإيطالي وانتصر على ليتشي خارج قواعده بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وخسر نابولي في الجولة الماضية أمام جماهيره بنتيجة 4-0 ضد ميلان.

وانتصر نابولي على ملعب فيلا ديل ماري معقل ليتشي بفضل هدف عكسي.

أخبار متعلقة:
هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا إنتر يشجب عنصرية جماهير يوفنتوس ضد لوكاكو بسبب العنصرية.. المدرج الجنوبي لـ يوفنتوس بدون جماهير أمام نابولي رئيس نابولي: لن أبيع "لعبة العائلة".. رفضت عرضا عربيا لشراء النادي

الفوز رفع رصيد نابولي لـ 74 نقطة موسعا الفارق مع لاتسيو الثاني لـ 19 نقطة قبل أن يلتقي يوفنتوس غدا.

فيما تكبد ليتشي الهزيمة السادسة على التوالي في الدوري الإيطالي وتوقف رصيده عند 27 نقطة بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

وصف المباراة

تألق أليكس ميريت حارس نابولي في التصدي لتسديدة المغربي يوسف مالح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.

وبعد 10 دقائق سجل القائد جيوفاني دي لورينزو هدف تقدم الضيوف برأسية بعد عرضية من كيم مين جاي.

الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف وأعلن صحته ليجعل نابولي متقدما بهدف أول.

وتألق فالديميرو فالكوني حارس ليتشي في التصدي لتسديدة إرفينج لوزانو في الدقيقة 34 وحوّل الكرة لركنية.

الشوط الأول انتهى بتقدم نابولي بهدف دون رد.

وبعد مرور 7 دقائق على بداية الشوط الثاني سجل فيدريكيو دي فرانشيسكو هدف التعادل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعدما ارتدت الكرة من العارضة.

وفي الدقيقة 64 سجل أنطونيو جالو بالخطأ في مرماه هدف نابولي الثاني بعدما حاول إعادة الكرة برأسيه لحارسه لكنها سكنت الشباك بالخطأ بعدما فشل فالكوني في الإمساك بها.

ظل نابولي مستحوذا وحاول لاعبو ليتشي خطف هدف تعادل في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بانتصار نابولي.

الدوري الإيطالي نابولي ليتشي في إيطاليا
نرشح لكم
المدير الرياضي لـ ميلان يكشف جديد التجديد لـ جيرو ولياو.. ومستقبل براهيم دياز بورتو يطفئ أنوار دا لوش ويشعل الدوري البرتغالي بالفوز على بنفيكا هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا تقرير: مرموش إلى فرانكفورت بعد اجتياز الكشف الطبي مؤتمر أرتيتا: تكرار خلافي مع كلوب؟ لا أعرف.. وهذا موقف ساكا من مباراة ليفربول مؤتمر تين هاج: إريكسن جاهز للقاء إيفرتون.. وعلينا مواجهة قوة إيفرتون البدنية مؤتمر جوارديولا: هذا سر عدم إقالتي.. هالاند جاهز وإن فقدنا النقاط سيتوج أرسنال بالدوري تقرير: أنشيلوتي مرشح للعودة إلى تشيلسي
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: تقنية الفيديو تتواجد في نهائي الأهلي وبيراميدز.. وهكذا انتهت الأزمة 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد 29 دقيقة | الدوري المصري
المدير الرياضي لـ ميلان يكشف جديد التجديد لـ جيرو ولياو.. ومستقبل براهيم دياز 55 دقيقة | ميركاتو
تقرير مغربي: رئيس الرجاء يقطع وعدا للاعبيه قبل مواجهة الأهلي 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
بورتو يطفئ أنوار دا لوش ويشعل الدوري البرتغالي بالفوز على بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
وزير الرياضة عن أزمة نهائي كأس مصر: أتابع اتحاد الكرة بخصوص تراكمات أخطاء قديمة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المصري (1) - (0) الحدود.. أسوان (1) - (1) سيراميكا.. جووول السعداوي ساعة | الكرة المصرية
بهدف غريب.. نابولي يستعيد توازنه بفوز صعب على ليتشي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة