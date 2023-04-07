بهدف غريب.. نابولي يستعيد توازنه بفوز صعب على ليتشي

استعاد نابولي توازنه مجددا في الدوري الإيطالي وانتصر على ليتشي خارج قواعده بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وخسر نابولي في الجولة الماضية أمام جماهيره بنتيجة 4-0 ضد ميلان.

وانتصر نابولي على ملعب فيلا ديل ماري معقل ليتشي بفضل هدف عكسي.

الفوز رفع رصيد نابولي لـ 74 نقطة موسعا الفارق مع لاتسيو الثاني لـ 19 نقطة قبل أن يلتقي يوفنتوس غدا.

فيما تكبد ليتشي الهزيمة السادسة على التوالي في الدوري الإيطالي وتوقف رصيده عند 27 نقطة بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

نابولي يعود من ملعب ليتشي بفوز بهدفين مقابل هدف ويبلغ النقطة 74 وبفارق 19 نقطة عن الوصيف لاتسيو شاهد أهداف المباراة..#ليتشي_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/7l1aQihJKy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023

وصف المباراة

تألق أليكس ميريت حارس نابولي في التصدي لتسديدة المغربي يوسف مالح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة.

وبعد 10 دقائق سجل القائد جيوفاني دي لورينزو هدف تقدم الضيوف برأسية بعد عرضية من كيم مين جاي.

الحكم انتظر قرار تقنية الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف وأعلن صحته ليجعل نابولي متقدما بهدف أول.

وتألق فالديميرو فالكوني حارس ليتشي في التصدي لتسديدة إرفينج لوزانو في الدقيقة 34 وحوّل الكرة لركنية.

الشوط الأول انتهى بتقدم نابولي بهدف دون رد.

وبعد مرور 7 دقائق على بداية الشوط الثاني سجل فيدريكيو دي فرانشيسكو هدف التعادل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعدما ارتدت الكرة من العارضة.

وفي الدقيقة 64 سجل أنطونيو جالو بالخطأ في مرماه هدف نابولي الثاني بعدما حاول إعادة الكرة برأسيه لحارسه لكنها سكنت الشباك بالخطأ بعدما فشل فالكوني في الإمساك بها.

ظل نابولي مستحوذا وحاول لاعبو ليتشي خطف هدف تعادل في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بانتصار نابولي.