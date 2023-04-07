التشكيل- أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا.. وعودة ديلسون لهجوم أسوان

عاد المهاجم الأنجولي ديسلون كاموني لقيادة هجوم أسوان أمام سيراميكا كليوباترا بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على أسوان ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري المصري.

في المقابل يعتمد معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا على أحمد ياسر ريان في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد رمضان

الوسط: محمد عادل - وايو كونستانت

أمامهما: ميدو جابر - محمد إبراهيم - محمد عنتر

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

فيما أعلن أيمن الرمادي تشكيل أسوان لمواجهة سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – إسلام صلاح - محمد مصطفى

خط الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – محمد المرسي

خط الهجوم: محمد حمدي زكي – ديسلون كاموني.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري متفوقا بفارق الأهداف على أسوان صاحب المركز الثاني عشر.