دربي السعودية - إيجالو وماريجا يقودان الهلال.. وبانيجا أساسي لـ الشباب

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

أوديون إيجالو لاعب الهلال

يقود الثنائي، النيجيري أوديون إيجالو والمالي موسى ماريجا هجوم الهلال في دربي الشباب.

فيما يعتمد الشباب على الأرجنتيني إيفر بانيجا والإسباني سانتي مينا في التشكيل الأساسي لمواجهة الهلال.

ويلعب الهلال ضد الشباب مساء الجمعة في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

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وأعلن رامون دياز مدرب الهلال تشكيل فريقه لمواجهة الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد - خليفة الدوسري - جانغ هيون سو - محمد البريك

الوسط: جوستافو كويلار - محمد كنو - أندري كاريلو - ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا

الهجوم: أوديون إيجالو

في المقابل أعلن فيسنتي مورينو تشكيل لمواجهة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

الدفاع: فواز الصقور - حسان تمبكتي - اياجو سانتوس - متعب الحربي

الوسط: كريتشوفياك - حسين القحطاني - ايفر بانيجا - كريستيان جوانكا - أرون بوبيندزا

الهجوم: سانتي مينا

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الرابع.

الهلال الشباب
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