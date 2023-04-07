التشكيل - 5 تغييرات في المصري.. وأودو يقود هجوم حرس الحدود

أجرى حسام حسن 5 تغييرات في تشكيل المصري لمواجهة حرس الحدود في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في التاسعة والربع مساءً.

ويعود مروان حمدي لقيادة هجوم المصري ويبدأ أيضا كريم العراقي وعمرو سعداوي وإيزي إيميكا وحسن علي في التشكيل.

فيما يقود النيجيري فلانتين أودو هجوم حرس الحدود في اللقاء.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد عماد – عمرو سعداوي

الوسط: إلياس الجلاسي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو" – مروان حمدي – عبد الرحيم دغموم

فيما جاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: محمد رضا – إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي – أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال – أحمد فيليكس – مصطفى زيكو - مصطفى صبحي

الهجوم: فلانتين أودو

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 31 نقطة من 22 مباراة.

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 16 نقطة من 21 مباراة.