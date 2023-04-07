هدف غير صحيح وآخر أكثر غرابة.. جنون في تعادل إنتر ميلان مع ساليرنيتانا

تعادل إنتر ميلان مع مضيفه ساليرنيتانا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإيطالي.

الهدف الأول أتى في الدقيقة السادسة بتوقيع روبن جوسينز ظهير إنتر بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.

هذا الهدف أثار عاصفة من الجدل، حيث أثبتت تقنية الفيديو أن الكرة لم تعبر الخط بكامل محيطها، وأن الحارس المكسيكي جييرمو أوتشوا تصدى لها قبل مرورها.

هل دخلت الكرة المرمى؟ تقنية الفيديو تظهر عدم دخول الكرة مرمى أوتشوا في لحظة التصدي..#ساليرنيتانا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/2lX2mmT0Zl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023

استمرت المباراة ودفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر بالثلاثي لاوتارو مارتينيز ومارسيلو بروزوفيتش وروبرتو جاليارديني بدلا من خواكين كوريا ونيكولو باريلا وكريم أصلاني.

وفي الدقيقة 75 حل فيديريكو ديماركو بدلا من جوسينز، ثم أتى إدين دجيكو بدلا من روميلو لوكاكو.

وفي الدقيقة 90 سجل أندريا كاندريفا لاعب إنتر السابق هدف تعادل ساليرنيتانا بعرضية سكنت الشباك وسط دهشة الجميع.

هدف قاتل وغريب كاندريفا يرفع كرة باتجاه المرمى تسكن المرمى بالدقيقة 90#ساليرنيتانا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/QC85SxqNAx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 7, 2023

إنتر ميلان الآن في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، ومركزه المؤهل لدوري أبطال أوروبا مهدد من روما الذي يملك 50 نقطة من 28 مباراة، ويلعب مع تورينو غدا.

فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 10 نقاط مؤقتا عن فيرونا صاحب أول مراكز الهبوط.