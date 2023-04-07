خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك في كرة السلة

حددت إدارة الأهلي الساعة الثالثة عصر غد السبت (8 أبريل) موعدًا لتحرك حافلات الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد.

وتتجه الحافلات إلى الإسكندرية لدعم فريق السلة في مباراته الثانية أمام الزمالك ضمن منافسات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

ويبدأ تجمع الجماهير في الساعة الثانية أي قبل التحرك بساعة فقط.

المطلوب من المشجع: تذكرة المباراة + بطاقة المشجع (Fan ID).

وخصص الأهلي هذه الحافلات مجانا لنقل الجماهير ذهابا وإيابا، لتشجيع الفريق في المباراة التي ستقام على صالة برج العرب.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في أولى مبارياته مع الزمالك، والتي انتهت قبل قليل 71-62 بذات الصالة.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.