خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك في كرة السلة
الجمعة، 07 أبريل 2023 - 17:16
كتب : حسام نور الدين
حددت إدارة الأهلي الساعة الثالثة عصر غد السبت (8 أبريل) موعدًا لتحرك حافلات الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد.
وتتجه الحافلات إلى الإسكندرية لدعم فريق السلة في مباراته الثانية أمام الزمالك ضمن منافسات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.
ويبدأ تجمع الجماهير في الساعة الثانية أي قبل التحرك بساعة فقط.
المطلوب من المشجع: تذكرة المباراة + بطاقة المشجع (Fan ID).
وخصص الأهلي هذه الحافلات مجانا لنقل الجماهير ذهابا وإيابا، لتشجيع الفريق في المباراة التي ستقام على صالة برج العرب.
يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في أولى مبارياته مع الزمالك، والتي انتهت قبل قليل 71-62 بذات الصالة.
ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.
نرشح لكم
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول عقوبة محترف الزمالك.. ومشكلة الخط في الرمية الحرة سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري انتهت دوري كرة السلة - الأهلي (71)-(62) الزمالك.. جولة أولى حمراء كرة سلة - انتصار أول في السلسلة.. الاتحاد يهزم سموحة في نصف النهائي سلة - احجز من هنا.. تذكرتي تطرح تذاكر نصف نهائي دوري السوبر خبر في الجول – BAL يسمح لـ الأهلي بقيد لاعبا بدلا من هودج قبل الأدوار النهائية سلة – الموافقة على حضور 1000 مشجه لنصف نهائي دوري السوبر المصري