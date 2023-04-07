خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك في كرة السلة

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 17:16

كتب : حسام نور الدين

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

حددت إدارة الأهلي الساعة الثالثة عصر غد السبت (8 أبريل) موعدًا لتحرك حافلات الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد.

وتتجه الحافلات إلى الإسكندرية لدعم فريق السلة في مباراته الثانية أمام الزمالك ضمن منافسات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

ويبدأ تجمع الجماهير في الساعة الثانية أي قبل التحرك بساعة فقط.

أخبار متعلقة:
سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري كرة سلة - انتصار أول في السلسلة.. الاتحاد يهزم سموحة في نصف النهائي سلة - احجز من هنا.. تذكرتي تطرح تذاكر نصف نهائي دوري السوبر

المطلوب من المشجع: تذكرة المباراة + بطاقة المشجع (Fan ID).

وخصص الأهلي هذه الحافلات مجانا لنقل الجماهير ذهابا وإيابا، لتشجيع الفريق في المباراة التي ستقام على صالة برج العرب.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في أولى مبارياته مع الزمالك، والتي انتهت قبل قليل 71-62 بذات الصالة.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

الأهلي الأهلي كرة سلة خدمة في الجول الزمالك كرة سلة حافلات جماهير الأهلي
نرشح لكم
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول عقوبة محترف الزمالك.. ومشكلة الخط في الرمية الحرة سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري انتهت دوري كرة السلة - الأهلي (71)-(62) الزمالك.. جولة أولى حمراء كرة سلة - انتصار أول في السلسلة.. الاتحاد يهزم سموحة في نصف النهائي سلة - احجز من هنا.. تذكرتي تطرح تذاكر نصف نهائي دوري السوبر خبر في الجول – BAL يسمح لـ الأهلي بقيد لاعبا بدلا من هودج قبل الأدوار النهائية سلة – الموافقة على حضور 1000 مشجه لنصف نهائي دوري السوبر المصري
أخر الأخبار
تقرير: مرموش إلى فرانكفورت بعد اجتياز الكشف الطبي 24 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز يدرس تقديم شكوى لتغليظ عقوبة فيوتشر.. والأخير يستعد للاستئناف ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أرتيتا: تكرار خلافي مع كلوب؟ لا أعرف.. وهذا موقف ساكا من مباراة ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - موعد وتفاصيل تحرك حافلات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك في كرة السلة 2 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد مباراة الرجاء ويخاطب الأمن لحضور جماهيري كبير 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الدرجة الثانية - عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لنادي بايونيرز 2 ساعة | الدرجة الثانية
نتيجة الشكوى.. كاف يعاقب فيوتشر بسبب أحمد رفعت 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تين هاج: إريكسن جاهز للقاء إيفرتون.. وعلينا مواجهة قوة إيفرتون البدنية 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة