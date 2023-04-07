الدرجة الثانية - عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا لنادي بايونيرز

قرر مجلس إدارة نادي بايونيرز تعيين عبد اللطيف الدوماني مديرا فنيا للفريق.

جاء ذلك خلفا لعيد مرازيق الذي استقال منذ بضعة أيام.

ويحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة في المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

وجاءت التغييرات الفنية هذا الموسم كالآتي:

1- إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح أبو الفتوح.

2- إقالة عبد الناصر محمد من الإنتاج الحربي وتعيين سيد عيد.

3- استقالة سعيد إبراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري.

4- استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة.

5- استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى.

6- استقالة حسن خيري من الألومنيوم بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين أبو طالب العيسوي.

7- استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من هلال مطروح وتعيين محمود التركي.

8- استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد إينو.

9- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب.

10- استقالة هاني عرفة المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء إبراهيم.

11- استقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12- استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن.

13- استقالة صلاح أبو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر.

14- استقالة أيمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق.

15- استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين أمير عزمي مجاهد.

16- استقالة محمود التركي من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي.

17- استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد.

18- استقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف بعد الجولة السادسة وتعيين عماد عابدين.

19- استقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا وتعيين محمد عبد المجيد بيبو.

20- استقالة أبو العينين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة وتعيين أمير قيصر مؤقتا ثم إبراهيم سعيد.

21- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة وتعيين سعيد صبحي.

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة وتعيين شريف الخشاب.

23- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبد العال.

24- استقالة حسن موسى من بايونيرز وتعيين حسن كفتة.

25- استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر وتعيين طارق السيد.

26- إقالة علاء إبراهيم من تدريب الإعلاميين وتعيين ضياء درويش مؤقتا.

27- إقالة هشام زكريا من تدريب إيسترن كومباني وتعيين محمد صلاح.

28- إقالة محمد عبد المجيد بيبو من المنيا وتعيين نبيل محمود.

29- إقالة هيثم صالح من أسمنت أسيوط وتعيين جونزاليس.

30- استقالة عطية صابر من تدريب المصري بالسلوم وتعيين طارق عبد الله.

31- رحيل ضياء درويش من الإعلاميين وتعيين أبو العينين شحاتة.

32- رحيل حسن كفتة من بايونيرز وتعيين عيد مرازيق.

33- رحيل كرم جابر من العبور وتعيين هاني العقبي.

34- استقالة ياسر عبد الواحد من الحمام وتعيين تامر فاروق.

35-استقالة عبد اللطيف الدوماني من نبروه وتعيين ياسر عبد الواحد.

36- استقالة حسام عبد العال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين مصطفى عبده.

37- استقالة أشرف عرب من تدريب النصر للتعدين وتعيين حسن عبد المنعم.

38- استقالة شريف الخشاب من تدريب الأوليمبي وتعيين حسام عبد العال.

39- استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني وتعيين أبو بكر فودة.

40- استقالة فؤاد سلامة من تدريب مركز شباب طامية وتعيين رمضان رجب.

41-استقالة هاني العقبي من تدريب العبور وتعيين عطية السيد.

42- استقالة إبراهيم سعيد من تدريب المجد السكندري وتعيين محمود التركي.

43- استقالة رضا عطيطو من كهرباء الإسماعيلية وتعيين أحمد العجوز.

44- استقالة أحمد ساري من تدريب المنصورة وتعيين ياسر تحسين.

45- استقالة عماد عابدين من تدريب تليفونات بني سويف وتعيين فؤاد سلامة.

46- استقالة سعيد صبحي من دكرنس وتعيين سعيد عبد العزيز.

47- استقالة كمال الزين من شبان قنا وتعيين حمادة الخطيب.

48- استقالة محمود التركي من تدريب المجد وتعيين محمد كيتا.

49- استقالة خالد إينو من الفيوم وتعيين أحمد فاروق.

50- استقالة ياسر الكناني من تدريب منتخب السويس وتعيين أحمد ساري.

51- استقالة ياسر تحسين من تدريب المنصورة وتعيين ياسر الكناني.

52- استقالة أبو العينين شحاتة من تدريب الإعلاميين وتعيين محمد شعراوي.

53- استقالة سعد فاروق من تدريب ديروط وتعيين محمد حسن.

54- استقالة رمضان رجب من طامية وتعيين أحمد بكري.

55- استقالة محمد كيتا من تدريب المجد وتعيين كرم جابر.

56- استقالة إبراهيم صدقي من ملوي وتعيين محمود فرغلي.

57- استقالة عبد الفتاح عبد الرازق من تدريب كفر الشيخ وتعيين كرم جابر.

58- استقالة كرم جابر من تدريب المجد وتعيين ياسر رضوان.

59-استقالة محمد حسن من تدريب ديروط وتعيين علاء إبراهيم.

60-استقالة أبو بكر فودة وتعيين أشرف ريان.

61- استقالة طارق السيد من تدريب النصر وتعيين أشرف توفيق.

62- استقالة خالد عيد من الترسانة وتعيين حسين شكري.

63- استقالة محمد شعراوي من الإعلاميين وتعيين ياسر راشد.

64- استقالة سعيد عبد العزيز من تدريب دكرنس وتعيين حسام عبد العال.

65- استقالة أبو طالب العيسوي من تدريب الألومنيوم.

66- استقالة حسام عبدالعال من تدريب الأوليمبي وتعيين سعيد عبد العزيز.

67- استقالة عيد مرازيق من تدريب بايونيرز وتعيين عبداللطيف الدوماني .

68- استقالة أشرف توفيق من بورتو وتعيين عمرو الدالي.

69- إقالة علي عاشور من كيما اسوان.