مؤتمر أنشيلوتي: لست مضطرا لإثبات أي شيء بعد 1272 مباراة.. وسنقبل على حقبة مختلفة

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن مسيرته الطويلة لا تحتاج منه إثبات أي شيء لأي شخص.

وتحدث أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أعتقد بعد 1272 مباراة لست مضرا لإثبات أي شيئ لأي شخص".

وعن حال الفريق بعد الفوز على برشلونة في إياب نصف نهائي الكلاسيكو في كأس الملك في ملعب كامب نو برباعية دون رد قال: "متعبون قليلا ولكن ليس لدينا مشاكل، الكل متاح عدا فيرلاند ميندي".

وعن مستقبله قال: "أشعر بالراحة هنا أنا في أفضل ناد في العالم ونحن نشعر بالرضا وعلينا الفوز بالكأس ودوري أبطال أوروبا لإنهاء الموسم بشكل جيد، سيكون ذلك مذهلا".

وأكمل "مباريات الدوري تساعدنا أن نكون في حالة جيدة".

وتابع "الكلاسيكو كان من أهم 10 مباريات خضتها في مسيرتي".

وبسؤاله هل قد يدرب برشلونة أجاب "تدريب برشلونة مستحيل، لن أغير ذلك، يجب علي احترام تاريخي الشخصي وتاريخ النادي".

وعن تجديد عقدي توني كروس ولوكا مودريتش قال المدرب الإيطالي: "الأمور تسير بشكل جيد مع النادي".

وبسؤاله هل يعتقد أن كروس وبنزيمة ومودريتش سوف يستمرون مع ريال مدريد أجاب "أعتقد ذلك، لكن في اليوم الذي يتوقفون فيه سيتغير شيء ما ولدينا العديد من اللاعبين الشباب الرائعين وستكون حقبة مختلفة في النادي".

ويستضيف ريال مدريد غدا السبت منافسه فياريال في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب بـ59 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن برشلونة المتصدر.

فيما يأتي فياريال سادسا بـ44 نقطة.