بعد إعلان الرغبة.. برشلونة يجتمع بـ لا ليجا لإعادة ميسي

ينوي مسؤولو برشلونة الالتقاء بنظرائهم في رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال الأيام المقبلة من أجل حل أزمة الرواتب لإعادة ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وحسبما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وأوضح التقرير أن برشلونة بقيادة المدير الرياضي ماتيو أليماني سوف يجتمع مع ممثلي الليجا لتقديم خطة محكمة لإعادة ميسي إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أنه مع حصول برشلونة على الموافقة على خطته فسوف يتقدم النادي بعرض رسمي لميسي.

وأكدت الصحيفة أن تلك العملية قد تستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل، لكن لن يتقدم برشلونة بعرض لميسي إلا بعد الحصول على موافقة الليجا على خطته.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الليجا ورئيسها خافيير تيباس ورئيس برشلونة خوان لابورتا ليست في أفضل أحوالها في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الفساد ودفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام الإسباني.خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا،

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة أعلن قبل أسبوع عن رغبة نادية في إعادة ميسي إلى صفوفه بعد رحيله عنه مجانا في 2021 صوب باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.