لاعب فرنسا السابق لمبابي: توقف عن الغرور.. تريد أن تختار كل شيء وأنت تخسر المباريات

هاجم كريستوف دوجاري لاعب منتخب فرنسا السابق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعدما انتقد ناديه علنا بسبب الإعلان الترويجي لشراء التذاكر الموسمية لوسم 2023-2024.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وتحدث دوجاري لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "كان ينبغي على النادي أن يحذره، هل يعتقد أن رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستحق كل ذلك العناء؟".

وواصل اللاعب المتوج بكأس العالم 1998 ويورو 2000 "يمكنك استدعاء مجلس الإدارة وحل الأمر داخليا، أنا لا أفهم حتى رسالته، توقف ذلك، وأوقف كل ذلك الغرور".

وأردف "أنتم تخسرون المباريات الواحدة تلو الأخرى، العبوا في الميدان وأظهروا قيمتكم، أنتم تحصلون على رواتب مجنونة".

وأكمل دوجاري "كان بإمكان مبابي الاتصال برئيسه بدلا من إرسال رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي التي ستنتشر في شتى أنحاء العالم".

وأتم "الأمر غير لائق ولا يحتاج لكل تلك الدراما لأنه لم يوافق على الإعلام، من يهتم بذلك؟ هو يريد أن يهتم بكل شيء كالتسويق واختيار مدير الإعلام والمدير الرياضي واللاعبين الذين يريد اللعب مهم، توقف عن ذلك والعب الكرة".

ماذا حدث؟

رضخ نادي باريس سان جيرمان لمطالب نجمه كيليان مبابي الذي اعترض على ظهوره في مقطع فيديو ترويجي بدون الحصول على إذن منه.

قبل ساعات، نشر مبابي رسالة غاضبة عبر إنستجرام، إثر إطلاق النادي لحملة ترويجية قائمة عليه في الدعاية للاشتراكات والتذاكر الموسمية.

لكن باريس سان جيرمان لم ينتظر الكثير حتى أزال مقطع الفيديو الذي اعترض عليه مبابي من منصات النادي.

وكتب مبابي بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جاء على النحو الآتي:

جاء دوري لمشاهدة الحملة الدعائية لتجديد الاشتراك في موسم 2023-2024.

لم يتم إبلاغي بمحتوى هذه المقابلة في أي وقت، بل كانت تبدو كمقابلة عادية في يوم ترويجي للنادي.

لا أتفق مع الفيديو الذي تم نشره، ولهذا أقاتل للحصول على حق الصور الفردية.

باريس سان جيرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، وهو ليس "كيليان سان جيرمان".