لاعب فرنسا السابق لمبابي: توقف عن الغرور.. تريد أن تختار كل شيء وأنت تخسر المباريات

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 11:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

هاجم كريستوف دوجاري لاعب منتخب فرنسا السابق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعدما انتقد ناديه علنا بسبب الإعلان الترويجي لشراء التذاكر الموسمية لوسم 2023-2024.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وتحدث دوجاري لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "كان ينبغي على النادي أن يحذره، هل يعتقد أن رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستحق كل ذلك العناء؟".

وواصل اللاعب المتوج بكأس العالم 1998 ويورو 2000 "يمكنك استدعاء مجلس الإدارة وحل الأمر داخليا، أنا لا أفهم حتى رسالته، توقف ذلك، وأوقف كل ذلك الغرور".

أخبار متعلقة:
"أوسيمين أفضل من هالاند" تقرير: تمت.. بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي.. وتفاصيل التعاقد تقرير: ثلاثي إنجلترا يتنافسون على ضم ماك أليستر

وأردف "أنتم تخسرون المباريات الواحدة تلو الأخرى، العبوا في الميدان وأظهروا قيمتكم، أنتم تحصلون على رواتب مجنونة".

وأكمل دوجاري "كان بإمكان مبابي الاتصال برئيسه بدلا من إرسال رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي التي ستنتشر في شتى أنحاء العالم".

وأتم "الأمر غير لائق ولا يحتاج لكل تلك الدراما لأنه لم يوافق على الإعلام، من يهتم بذلك؟ هو يريد أن يهتم بكل شيء كالتسويق واختيار مدير الإعلام والمدير الرياضي واللاعبين الذين يريد اللعب مهم، توقف عن ذلك والعب الكرة".

ماذا حدث؟

رضخ نادي باريس سان جيرمان لمطالب نجمه كيليان مبابي الذي اعترض على ظهوره في مقطع فيديو ترويجي بدون الحصول على إذن منه.

قبل ساعات، نشر مبابي رسالة غاضبة عبر إنستجرام، إثر إطلاق النادي لحملة ترويجية قائمة عليه في الدعاية للاشتراكات والتذاكر الموسمية.

لكن باريس سان جيرمان لم ينتظر الكثير حتى أزال مقطع الفيديو الذي اعترض عليه مبابي من منصات النادي.

وكتب مبابي بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام جاء على النحو الآتي:

جاء دوري لمشاهدة الحملة الدعائية لتجديد الاشتراك في موسم 2023-2024.

لم يتم إبلاغي بمحتوى هذه المقابلة في أي وقت، بل كانت تبدو كمقابلة عادية في يوم ترويجي للنادي.

لا أتفق مع الفيديو الذي تم نشره، ولهذا أقاتل للحصول على حق الصور الفردية.

باريس سان جيرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، وهو ليس "كيليان سان جيرمان".

سان جيرمان فرنسا مبابي دوجاري
نرشح لكم
تقرير: أنشيلوتي مرشح للعودة إلى تشيلسي مؤتمر أنشيلوتي: لست مضطرا لإثبات أي شيء بعد 1272 مباراة.. وسنقبل على حقبة مختلفة مؤتمر كلوب: أرتيتا استحق كل دقيقة صبر.. ونحتاج قوة أنفيلد ضد أرسنال بعد إعلان الرغبة.. برشلونة يجتمع بـ لا ليجا لإعادة ميسي كوفاسيتش: من الجيد عودة لامبارد.. ومن السهل إقالة المدرب عن 30 لاعبا "أوسيمين أفضل من هالاند" تقرير: ثلاثي إنجلترا يتنافسون على ضم ماك أليستر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة.. المصري والحدود ويد الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
تقرير: أنشيلوتي مرشح للعودة إلى تشيلسي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: لست مضطرا لإثبات أي شيء بعد 1272 مباراة.. وسنقبل على حقبة مختلفة ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر كلوب: أرتيتا استحق كل دقيقة صبر.. ونحتاج قوة أنفيلد ضد أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان الرغبة.. برشلونة يجتمع بـ لا ليجا لإعادة ميسي ساعة | الدوري الإسباني
كوفاسيتش: من الجيد عودة لامبارد.. ومن السهل إقالة المدرب عن 30 لاعبا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب فرنسا السابق لمبابي: توقف عن الغرور.. تريد أن تختار كل شيء وأنت تخسر المباريات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"أوسيمين أفضل من هالاند" 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: تمت.. بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي.. وتفاصيل التعاقد 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة