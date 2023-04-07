"أوسيمين أفضل من هالاند"

يؤمن أندريا دأميكو أحد الوكلاء الذين ساهموا في انتقال فيكتور أوسيمين من ليل إلى نابولي أن اللاعب النيجيري هو أفضل مهاجم في العالم حاليا حتى عن إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي

وتحدث وكيل اللاعبين في تصريحات لإذاعة "راديو 24" الإيطالية قائلا: "في اللحظة الحالية أوسيمين أفضل مهاجم في العالم، نعم أفضل من هالاند".

وواصل "لن يفتقر أوسيمين إلى الخيارات خاصة في إنجلترا وباريس سان جيرمان الذي قد يخسر لاعبا في هجومه".

وأتم "في رأيي ميسي سينتقل إلى ميامي الأمريكي ولكن هذا مجرد رأي".

وجذب اللاعب صاحب الـ24 عاما أنظار كبار أندية أوروبا بمستواه الموسم الجاري رفقة نابولي بعدما سجل 25 هدفا وصنع خمسة آخرين في 29 مباراة رفقة فريقه.

فيما سجل هالاند رفقة مانشستر سيتي 42 هدفا وصنع خمسة في 37 مباراة.

ويمتد تعاقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف عام 2025.

وينتهي تعاقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ووفقا للتقارير فإن النادي الفرنسي يحاول تجديده.