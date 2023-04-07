تقرير: تمت.. بيلسا سيكون مدربا لـ أوروجواي.. وتفاصيل التعاقد

أتم منتخب أوروجواي اتفاقه مع مارسيلو بيلسا ليتولى قيادة الفريق خلال الأيام المقبلة.

وذكرت قناة "تي واي سي" الأرجنتينية في تقرير لها صباح اليوم الجمعة أن كل المفاوضات تمت بنجاح بين بيلسا والاتحاد الأوروجوايائي.

وذكر التقرير أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن تولي بيلسا تدريب أوروجواي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يوقع بيلسا على عقد يربطه بمنتخب أوروجواي حتى نهاية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحال التأهل لكأس العالم فسوف يتم تمديد التعاقد حتى المونديال.

ومنذ إقالته من تدريب ليدز في العام الماضي لم يقد بيلسا أي فريق حتى الآن.

وحال توليه تدريب أوروجواي فستكون هذه هي ثالث مرة يقود فيها بيلسا منتخبا بعد كل من بلاده الأرجنتين وكذلك منتخب تحت 23 سنة وتشيلي.

ويقام مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة تضم كل منهما 4 منتخبات.