مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-4-2023 والقنوات الناقلة.. المصري والحدود ويد الأهلي والزمالك

تقام اليوم الجمعة مباراتين في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويواجه المصري منافسه حرس الحدود في تمام التاسعة والربع مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي الوقت ذاته لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيواجه أسوان منافسه سيراميكا كليوباترا.

وعبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1" سيواجه ساليرنيتانا منافسه إنتر ميلان في الجولة 29 من الدوري الإيطالي في تمام الخامسة مساء.

فيما يلتقي ميلان بمنافسه إمبولي عبر القناة ذاتها ولكن في تمام التاسعة مساء.

ويواجه المريخ السوداني منافسه تشرين في تمام التاسعة مساء عبر قناة "السعودية الرياضية 2".

وفي المرحلة الختامية من دوري المحترفين لكرة اليد سيواجه الزمالك منافسه الأهلي في الـ11 واالنصف مساء.

ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

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