اتحاد السلة يكشف لـ في الجول عقوبة محترف الزمالك.. ومشكلة الخط في الرمية الحرة

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 02:12

كتب : هاني العوضي

الزمالك × طلائع الجيش - كرة سلة

كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن عقوبة أو جي مايو محترف الزمالك بعد تعرضه لطرد مباشر.

وتعرض الأمريكي مايو إلى الطرد المباشر قبل 3 دقائق و28 ثانية من نهاية المباراة بسبب سوء السلوك عقب اعتراضه على حكم اللقاء.

وقال القوصي لـ FilGoal.com: "تأكد غياب أو جي مايو محترف الزمالك عن المباراتين المقبلتين في سلسلة نصف نهائي الدوري".

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وأوضح "العقوبة بسبب التعرض لطرد مباشر لسوء السلوك خلال مواجهة الأهلي".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يومي السبت والإثنين في الجولتين الثانية والثالثة من سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة.

وفي حال فوز الزمالك بمباراة منهما سيتم اللجوء إلى لقاء رابع يوم الأربعاء، أما حال اللجوء لمباراة فاصلة ستكون يوم الخميس المقبل.

وكشف عضو إدارة اتحاد السلة "حال ذكر تقرير حكم المباراة أمر إضافي وقتها يتم توقيع عقوبة إضافية أما حالة الطرد المباشر فقط فنتيجتها إيقاف مباراتين".

واعترض أو جي مايو على قرار حكم اللقاء بداعي عدم وضوح الخط عند الرمية الحرة.

وأوضح القوصي "هل تم اكتشاف مشكلة الخط في آخر الفترة الرابعة؟ نفس اللاعب لعب أكثر من رمية حرة دون مشاكل ولكن ملامسة الخط لا يحسب الرمية الحرة".

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تصريحاته "الطرد قرار من الحكم بسبب سوء السلوك وليس عن الرمية الحرة التي لم يتم احتسابها".

الزمالك اتحاد السلة كرة سلة أو جي مايو
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