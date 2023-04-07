سلة – الأهلي يخصص حافلات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لمواجهة الزمالك

قررت لجنة المباريات في الأهلي تخصيص حافلات لنقل جماهير النادي إلى ملعب برج العرب لمؤازرة فريق كرة السلة أمام الزمالك في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

وأشار الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى أن تخصيص الحافلات يبدأ من المباراة الثانية التي ستقام مساء السبت المقبل على أن يستمر في بقية اللقاءات.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز في أولى مبارياته مع الزمالك، والتي انتهت قبل قليل 71-62 بذات الصالة.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وحول الأهلي تأخره الكبير بفارق 15 نقطة إلى فوز بعد صحوة كبيرة في الفترة الرابعة.

وشهد اللقاء طرد الأمريكي أو جي مايو محترف سلة الزمالك بسبب سلوك غير رياضي مع حكم المباراة.

وبات مايو مهددا بالغياب عن مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري بعد تعرضه لطرد مباشر.

وتقام الجولة الثانية من سلسلة نصف نهائي دوري السوبر مساء يوم السبت.