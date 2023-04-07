بسبب العنصرية.. المدرج الجنوبي لـ يوفنتوس بدون جماهير أمام نابولي

أعلنت لجنة الانضباط الإيطالية خوض يوفنتوس مباراة بدون جماهير على أرضه بالمدرج الجنوبي لملعب أليانز ستيديوم بسبب الهتافات العنصرية ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وأطلقت جماهير يوفنتوس أصوات عنصرية بتقليد أصوات القرود في مواجهة لوكاكو خلال مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وبذلك ستشهد مباراة يوفنتوس على ملعبه المقبلة والتي ستكون ضد نابولي يوم 23 أبريل الجاري بدون جماهير في المدرج الجنوبي.

وشهدت مباراة يوفنتوس وإنتر طرد روميلو لوكاكو بعد تسجيل هدف التعادل من علامة الجزاء عقب مشادة مع لاعبي يوفنتوس.

وسبق أن صرّح رئيس لجنة الحكام الإيطالية أن لوكاكو تعرض للطرد بسبب ما قاله لحكم المباراة وسوء السلوك.

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مباراة انتهت بإثارة كبيرة



يوفنتوس يتقدم وإنتر يتعادل وأحداث مثيرة للجدل في نهاية اللقاء



شاهد الهدفين#يوفنتوس_إنتر#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/25KCg5YSw4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 4, 2023

وعرفت المباراة أيضا طرد كل خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس وسمير هاندانوفيتش بعد صافرة نهاية اللقاء إثر مشادة بينهما.

وعليه عوقب الكولومبي بالإيقاف لـ 3 مباريات وغرامة 10 آلاف يورو، مما يعني أنه سيغيب ضد لاتسيو وساسولو ونابولي.

كما عوقب الحارس السلوفيني بالإيقاف لمباراة واحدة ونفس القدر من الغرامة المالية.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 26 أبريل الجاري على ملعب جوسيبي مياتزا.