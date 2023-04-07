كرة يد - لا مباراة فاصلة.. الأهلي يفوز وتعادل الزمالك قبل قمة ختام الدوري

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 01:38

كتب : محمد سمير

مهاب سعيد - كرة يد الأهلي

حقق الأهلي فوزا صعبا على البنك الأهلي في الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الجولة الختامية لدوري رجال كرة اليد.

بينما تعثر الزمالك أمام سبورتنج لتنتهي فرص إقامة مباراة فاصلة على لقب الدوري لاستحالة تعادل الأهلي مع الزمالك في النقاط.

وتقام المباراة الختامية لمسابقة الدوري في الحادية عشر والنصف مساء اليوم الجمعة.

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وتغلب الأهلي على البنك الأهلي بنتيجة 28-27 في الجولة قبل الأخيرة.

أما الزمالك فتعثر بالتعادل أمام سبورتنج بنتيجة 27-27.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 26.5 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ويحصل الفائز بالمباراة على ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق الخاسر، وفي حال التعادل يحصل الفريقان على نقطتين لكل منهما.

ويمتلك الأهلي فرصتين لحصد لقب الدوري بالفوز أو التعادل أمام الزمالك.

بينما الزمالك لا بديل له عن الفوز من أجل تحقيق لقب الدوري.

كما تغلب سموحة على طلائع الجيش بنتيجة 28-25.

وجاء الترتيب كالآتي قبل الجولة الختامية:

1= الأهلي 26.5 نقطة

2- الزمالك 25.5 نقطة

3- سبورتنج 16.5 نقاط

4- البنك الأهلي 16 نقطة

5- سموحة 12.5 نقاط

6- طلائع الجيش 12 نقطة

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