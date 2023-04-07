كرة طائرة - خطوة قبل قمة جديدة.. انتصار الأهلي والزمالك أولى جولات نصف نهائي الكأس

يقترب نهائي كأس مصر من قمة جديدة بين الأهلي والزمالك عقب أولى جولات سلسلة نصف نهائي المسابقة.

وتغلب الأهلي على فريق بتروجت، بينما نجح الزمالك في التفوق على طلائع الجيش.

ويقام نصف نهائي كأس الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على بتروجت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما الزمالك فحقق الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتقام الجولة الثانية من نصف نهائي الكأس مساء الجمعة 7 أبريل.

وحال فوز الأهلي أو الزمالك في مباراة الجمعة يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية.

ويذكر أن نهائي الدوري سيشهد مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق سلسلة نهائي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك يوم 16 أبريل وتقام بنظام Best of 3.