كرة سلة - ريمونتادا الفترة الرابعة تقود الأهلي لفوز أول على الزمالك في نصف نهائي الدوري

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 01:20

كتب : محمد سمير

إيهاب أمين - كرة سلة الأهلي ضد الزمالك

نجح فريق رجال الأهلي للكرة السلة في تحقيق الفوز على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 71-62 في الجولة الأولى لنصف النهائي المقام على صالة برج العرب.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

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وحول الأهلي تأخره الكبير بفارق 15 نقطة إلى فوز بعد صحوة كبيرة في الفترة الرابعة.

وشهد اللقاء طرد الأمريكي أو جي مايو محترف سلة الزمالك بسبب سلوك غير رياضي مع حكم المباراة.

وبات مايو مهددا بالغياب عن مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري بعد تعرضه لطرد مباشر.

وتقام الجولة الثانية من سلسلة نصف نهائي دوري السوبر مساء يوم السبت.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهتافات من جماهير الفريقين ليضطر حكام المباراة لإيقافها بعد 30 ثانية فقط وتحذير المدربين باحتساب خطأ فني حال استمرت الهتافات المسيئة.

وجاءت الفترة الأولى متكافئة بين الطرفين مع تألق للاعبي الزمالك في الرميات الثلاثية.

وحسم رجال الزمالك الفترة الأولى بتقدم بنتيجة 17-15 بعد ثنائية من أحمد إسماعيل لاعب الأهلي في الثانية الأخيرة.

واستمر تفوق لاعبي الزمالك في الفترة الثانية واتسع الفارق في النهاية إلى ثماني نقاط بعد التقدم 36-28.

وشهدت بداية الفترة الثالثة صحوة بيضاء ليتسع الفارق إلى 15 نقطة بنتيجة 50-35 مع منتصف الفترة.

وأنهى لاعبو الزمالك الفترة الثالثة بتقدم 54-40 قبل فترة من نهاية المباراة.

بينما الفترة الرابعة شهدت تألق كبير من لاعبي الأهلي وبالأخص أحمد مهيب الذي نجح في تسجيل ثلاث رميات ثلاثية في منتصف الشوط وحول الأهلي تأخره إلى تعادل 54-54.

وفشل الزمالك في تسجيل أي نقطة حتى منتصف الفترة الرابعة.

وواصل الأهلي صحوته وسجل عمر عزب ثلاثية جديدة ليتقدم الأهلي 57-54 قبل أن يضيف أحمد مهيب ثلاثية أخرى وتصبح النتيجة 60-55.

وقبل 3 دقائق و28 ثانية تعرض أو جي مايو محترف الزمالك للطرد بعد الاعتراض على قرار حكم اللقاء.

وألغى حكم اللقاء رمية حرة للمحترف الأمريكي بداعي لمس الخط وهو ما اعترض عليه مايو.

وواصل الأهلي تفوقه في آخر دقيقتين ليحسم المواجهة الأولى.

وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراتين من أجل حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية مقابل ثلاث مباريات يحتاجها الزمالك للتأهل.

وتأتي المباريات المتبقية كالآتي:

السبت 8 أبريل: الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

الإثنين 10 أبريل: الزمالك × الأهلي (11:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها): الزمالك × الأهلي (9:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها) :الأهلي × الزمالك (9:00 مساء)

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