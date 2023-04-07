نفاد 95% من تذاكر الأهلي.. توضيح من تذكرتي بشأن حجز نهائي كأس مصر

الجمعة، 07 أبريل 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل مواجهة الهلال

أصدرت شركة تذكرتي توضيحا بشأن تذاكر مباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز.

ويستضيف استاد القاهرة نهائي كأس مصر عن موسم 2021 - 2022 بين الأهلي وبيراميدز.

وطرحت شركة تذكرتي التذاكر في الثامنة والنصف من مساء الخميس قبل أن يتوقف الحجز.

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وكشفت شركة تذكرتي في توضيحها:

"تم نفاد أكثر من 95% من التذاكر الخاصة بجماهير النادي الأهلي في مباراته أمام بيراميدز حتى الآن بعد دفع قيمة التذكرة".

"توضح شركة تذكرتي أنه يتم منح المشجع ساعة من أجل سداد التذكرة نقدا في حالة اختياره السداد من خلال فوري نقدا".

"في حال إنتهاء الساعة دون سداد التذكرة يتم إعادة طرحها بشكل تلقائي للبيع من جديد".

وكان FilGoal.com قد علم من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن طرح 20 ألف تذكرة مناصفة بين الفريقين.

وأشار عامر حسين إلى أنه في حال عدم حجز تذاكر بيراميدز سيتم طرحها لجماهير الأهلي.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع من مساء الإثنين 10 أبريل الجاري.

ويتأهل الفائز لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 6 مايو المقبل في دولة الإمارات.

وكان كل من الأهلي وبيراميدز قد تأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

وكشفت شركة تذكرتي اليوم الخميس عن إطلاق تقنية جديدة من أجل محاولة حل أزمة الضغط على حجز التذاكر في المباريات الهامة.

ويشهد موقع تذكرتي ضغطا كبيرا وقت طرح تذاكر المباريات الهامة التي تنتظرها الجماهير، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل التقنية.

الخدمة الجديدة تحاول توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجماهير التي ترغب في شراء التذاكر، حسب بيان الشركة.

شركة تذكرتي تتولى بيع التذاكر وتنظيم دخول المشجعين إلى الملاعب منذ 2019، مع التحول الرقمي لعملية شراء تذاكر الأحداث الرياضية.

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