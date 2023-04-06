علي ماهر: الفوز على الاتحاد عوضنا عن الإقصاء الإفريقي.. تعاملنا جيدا مع اللقاء

أشاد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بالأداء الذي قدمه فريقه ضد الاتحاد السكندري وقدرته على الاستفاقة سريعا بعد الإقصاء الإفريقي.

وفاز فيوتشر على الاتحاد في استاد الإسكندرية بهدف دون رد اليوم الخميس في الجولة 23 من الدوري.

جاء ذلك بعد أيام من توديع الكونفدرالية من دور المجموعات بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين لهدف.

وتحدث علي ماهر عقب المباراة قائلا: "مباراة مهمة وعوضنا الإقصاء الإفريقي".

وواصل "الفوز أعاد الثقة لنا مجددا، وأتينا للإسكندرية للفوز وأن نخرج سريعا من حالة الإحباط".

وأكمل "عقلية اللاعبين جيدة للغاية وواجهنا فريقا جيدا لكننا تحكمنا في اللقاء وكان لدينا الكثير من التوازن هجوميا ودفاعيا".

وأردف مدرب فيوتشر "الاتحاد لم يهدد مرمانا خلال المباراة ولم يكن هناك خطورة".

وأتم "مدرب الاتحاد زوران جعل هشام صلاح يلعب كظهير أيسر لإيقاف أحمد رفعت لكننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد".

وارتفع رصيد فيوتشر لـ 45 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 36 في المركز الرابع من 22 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.