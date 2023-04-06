مثل الدور الأول.. غنام محمد رجل مباراة الاتحاد وفيوتشر

الخميس، 06 أبريل 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

غنام محمد مع فيوتشر أمام إيسترن كومباني

حصد غنام محمد لاعب وسط فيوتشر جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد فريقه لحساب الجولة 23 من الدوري المصري.

وانتصر فيوتشر بهدف دون رد سجله مروان محسن على أرضية استاد الإسكندرية.

وفاز غنام محمد بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية هذا الموسم بعدما حصدها من قبل في لقاء الفريقين بالدور الأول.

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وحقق فيوتشر جائزة رجل المباراة 14 مرة هذا الموسم من أصل 22 مباراة.

ماذا قدم غنام محمد ضد الاتحاد؟

دقائق: 90

صناعة فرص: 1

لمس الكرة: 74

تمريرات صحيحة: 54 من 59

دقة تمرير: 92%

تمريرات في الثلث الهجومي: 10

تشتيت الكرة: 4

استعادة الكرة: 7

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 7

حصول على أخطاء: 2

وخسر الاتحاد على استاد الإسكندرية الموسم الجاري 3 مرات فقط من غزل المحلة وإنبي وفيوتشر.

فيما واصل فيوتشر سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري بتحقيق الفوز الرابع في آخر 6 مباريات ودون هزيمة منذ السقوط ضد الزمالك محليا.

وارتفع رصيد فيوتشر لـ 45 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 36 في المركز الرابع من 22 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

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