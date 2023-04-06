فيوتشر يواصل مطاردة الأهلي ويكبد الاتحاد هزيمته الثانية على التوالي في الدوري

تكبد الاتحاد هزيمته الثالثة على ملعبه هذا الموسم بالخسارة من فيوتشر بهدف دون رد لحساب الجولة 23 من الدوري المصري والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: مروان محسن.

وخسر الاتحاد على استاد الإسكندرية الموسم الجاري 3 مرات فقط من غزل المحلة وإنبي وفيوتشر.

فيما واصل فيوتشر سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري بتحقيق الفوز الرابع في آخر 6 مباريات ودون هزيمة منذ السقوط ضد الزمالك محليا.

وارتفع رصيد فيوتشر لـ 45 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة خلف الأهلي المتصدر بفارق نقطتين وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 36 في المركز الرابع من 22 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

قبل البداية المباراة، وقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح المشجع إسلام الذي وفاته المنية خلال سوبر السلة المصري بين الاتحاد والأهلي.



























































التشكيل

عاد كريستوفاو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد بعدما غاب عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

في المقابل بدأ أحمد رفعت أساسيا لأول مرة بقميص فيوتشر في الدوري عقب عودته من الإعارة من الوحدة الإماراتي.

وصف المباراة

كاد أحمد عاطف أن يسجل هدفا في الدقيقة الأولى برأسية قوية أمسكها المهدي سليمان على مرتين.

وتألق المهدي بعد 5 دقائق في التصدي لتسديدة جوزيف جوناثان وحولها لركنية ببراعة.

رد الاتحاد بتسديدة من عبد الغني محمد من داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود عبد الرحيم "جنش" لركنية في الدقيقة السابعة.

وناب القائم الأيمن لـ المهدي سليمان عنه في منع تصويبة أحمد رفعت من سكون الشباك في الدقيقة 16.

استمرت المحاولات بين لاعبي الفريقين في الدقائق التالية لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 36 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

هدأت الأوضاع بعد طرد الحكم الصربي لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني أجرى علي ماهر تغييرا بمشاركة ناصر ماهر بدلا من هشام عادل.

وفي ظل الضغط الهجومي لفيوتشر أجرى علي ماهر تغييرا جديدا بمشاركة مروان محسن بدلا من أحمد عاطف في الدقيقة 60.

وبعد 5 دقائق سجل مروان محسن خامس أهدافه في الدوري الموسم الجاري.

عرضية من أحمد رفعت من الجهة اليمنى سددها ناصر ماهر مباشرة لتجد مروان محسن الذي أودع الكرة في الشباك معلنا هدف اللقاء الوحيد.

الدقائق التالية شهدت تغييرات لزعيم الثغر بحثا عن التعادل بمشاركة أوستن أموتو وأحمد عيد وأحمد عادل ومحمد محمود.

لم ترتق فرص أصحاب الأرض للخطورة المطلوبة من أجل التسجيل.

وفي الدقيقة 76 مرت تسديدة أحمد عيد بمحاذاة القائم.

وأهدر بعدها مباشرة مروان محسن فرصة إضافة ثاني أهدافه في اللقاء أثناء محاولة مراوغة المهدي سليمان خلال الانفراد لكن الحارس أمسك بالكرة.

وتصدى جنش بسهولة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع لرأسية محمود علاء.

ثم مرت رأسية المدافع بعد 3 دقائق لأعلى العارضة لتنتهي المباراة بفوز فيوتشر.