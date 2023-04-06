ساسي يسجل ويصنع.. الدحيل يتوج بلقب كأس قطر على حساب السد

الخميس، 06 أبريل 2023 - 23:07

كتب : FilGoal

الدحيل بطل كأس قطر

توج الدحيل بلقب كأس قطر بالفوز على السد بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.

وتألق التونسي فرجاني ساسي وسجل هدفا وصنع آخر محققا لقبا جديدا للدحيل بعد 9 أيام فقط من التتويج بلقب كأس أوريدو (كأس الرابطة القطرية).

وحصد الدحيل على اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية تحت مسمى الدحيل بعد نسخة 2018.

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وخسر الدحيل نهائي نسختي 2020 و2021 لصالح السد قبل أن يحقق اللقب على نفس الفريق.

وتقدم الدحيل في الدقيقة 48 بعدما تلقي ساسي بينية أرضية داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية للكيني مايكل أولونجا الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.

وبعد 4 دقائق فقط أضاف التونسي الهدف الثاني للأحمر مستغلا كرة ساقطة من يد الحارس.

وتأهل الدحيل للنهائي بعد الفوز على الوكرة في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

لقب هو الثاني للدحيل الموسم الجاري وتحت قيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

كأس قطر فرجاني ساسي هيرنان كريسبو الدحيل بطل كأس قطر
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