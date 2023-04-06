ساسي يسجل ويصنع.. الدحيل يتوج بلقب كأس قطر على حساب السد

توج الدحيل بلقب كأس قطر بالفوز على السد بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.

وتألق التونسي فرجاني ساسي وسجل هدفا وصنع آخر محققا لقبا جديدا للدحيل بعد 9 أيام فقط من التتويج بلقب كأس أوريدو (كأس الرابطة القطرية).

وحصد الدحيل على اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية تحت مسمى الدحيل بعد نسخة 2018.

وخسر الدحيل نهائي نسختي 2020 و2021 لصالح السد قبل أن يحقق اللقب على نفس الفريق.

أبطــال .. كأس قطر 2023 🏆❤️ 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 .. 𝗤𝗔𝗧𝗔𝗥 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 pic.twitter.com/Uin8dlPwBp — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) April 6, 2023

وتقدم الدحيل في الدقيقة 48 بعدما تلقي ساسي بينية أرضية داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية للكيني مايكل أولونجا الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.

وبعد 4 دقائق فقط أضاف التونسي الهدف الثاني للأحمر مستغلا كرة ساقطة من يد الحارس.

وتأهل الدحيل للنهائي بعد الفوز على الوكرة في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

لقب هو الثاني للدحيل الموسم الجاري وتحت قيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو.