مصطفى محمد في الانتظار.. تولوز يتأهل لـ نهائي كأس فرنسا بثنائية عربية

الخميس، 06 أبريل 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

زكريا بو خلال - تولوز - آنسي

تأهل فريق تولوز لنهائي كأس فرنسا 2022-2023 بعد الفوز على آنسي –أحد أندية الدرجة الثانية- بنتيجة 2-1 في نصف نهائي المسابقة.

وسيلتقي تولوز مع نانت حامل اللقب بقيادة مصطفى محمد في نهائي المسابقة التي تحمل رقم 106.

ولأول مرة يتأهل تولوز لنهائي الكأس منذ 1957 وهي المرة الوحيدة في تاريخه.

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وتقدم المغربي زكريا بو خلال لتولوز في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الرابع من الوقت بدلا من الضائع سجل أليكسي بوسيتي هدف التعادل من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل الجزائري فارس شعيبي هدف الفوز القاتل لتولوز.

وسيلتقي نانت مع تولوز في النهائي على استاد دو فرانس يوم 29 أبريل المقبل.

ويتأهل بطل المسابقة للمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري الأوروبي.

ويحمل نانت لقب الموسم الماضي وللمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على نيس في المباراة النهائية.

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