كرة سلة - انتصار أول في السلسلة.. الاتحاد يهزم سموحة في نصف النهائي

حقق الاتحاد السكندري انتصاره الأول في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة بعد التغلب على سموحة.

وتغلب الاتحاد على سموحة بنتيجة 97-54 في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي.

وتقام سلسلة نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى النهائي.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين مساء يوم السبت في ثاني جولات سلسلة نصف النهائي.

وتستضيف صالة برج العرب مباريات نصف النهائي بالكامل والتي تستمر إلى الخميس 13 أبريل حال الوصول لمواجهة فاصلة.

وسمح الاتحاد المصري لكرة السلة بحضور ألف مشجع لمباريات نصف النهائي بواقع 500 تذكرة لكل فريق.

ويلعب فريقا الأهلي والزمالك في نصف النهائي الآخر من دوري السوبر.

وفي حال تم اللجوء لمباراة رابعة أو خامسة وفاصلة في أي من المواجهتين سيكون ذلك يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أبريل الجاريين.

ويأتي موعد مباريات الاتحاد ضد سموحة في سلسلة نصف النهائي كالآتي:

السبت 8 أبريل: الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)

الإثنين 10 أبريل: سموحة × الاتحاد (9:00 مساء)

الأربعاء 12 أبريل (حال الحاجة إليها) سموحة × الاتحاد (11:00 مساء)

الخميس 13 أبريل (حال الحاجة إليها) الاتحاد × سموحة (11:00 مساء)