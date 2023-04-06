كرة يد - نحو كأس العالم للأندية.. الكشف عن قرعة السوبر الإفريقي بمشاركة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرعة السوبر للأندية والمؤهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وتقام منافسات السوبر الإفريقي بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وتشارك أندية الأهلي والزمالك من مصر رفقة الترجي التونسي وجي إس كيه الكونغولي في كأس السوبر.

ويتأهل بطل السوبر إلى منافسات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وجاء جدول المباريات كالآتي:

نصف النهائي: 6 مايو

الزمالك × جي إس كيه الكونغولي

الأهلي × الترجي

النهائي: 7 مايو

الفائز من نصف النهائي 1 × الفائز من نصف النهائي 2

وكانت النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي قد أقيمت في النيجر وتوج بها فريق الأهلي على حساب الزمالك.

وحصد الأهلي لقب السوبر مرتين في تاريخه مقابل سبع مرات لفريق الزمالك.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي بـ 9 ألقاب.