كرة يد - الأهلي مع سبورتنج في مجموعة رجال كأس الكؤوس.. والزمالك رفقة وداد سمارة

أسفرت قرعة كأس الكؤوس الإفريقية لرجال وسيدات كرة اليد عن تواجد الأهلي رفقة سبورتنج في نسخة الرجال.

بينما يقع الزمالك في مجموعة تضم وداد سمارة المغربي.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولتي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للرجال والسيدات خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو المقبل.

واعتذر فريق الهلال الليبي عن عدم المشاركة في نسخة الرجال ليصبح عدد الفرق 10 أندية فقط، بينما يشارك 11 فريقا على مستوى السيدات.

ويشارك في منافسات الرجال ثلاثة أندية مصرية وهم الأهلي والزمالك وسبورتنج، بينما في السيدات يشارك الأهلي وسبورتنج فقط.

قرعة الرجال:

المجموعة الأولى: الزمالك المصري - رد ستار الإيفواري - فانز الكاميروني - جي إس كيه الكونغولي - وداد سمارة المغربي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري - سبورتنج المصري - كيركوس الإثيوبي - فاب الكاميروني - رجاء أغادير المغربي.

وقرر الأهلي أن يفتتح مبارياته بمواجهة كيركوس الإثيوبي.

وتم تقسيم الفرق على مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 فرق، واختار الأهلي المجموعة التي يرغب في التواجد بها بصفته صاحب التنظيم.

وتقام المجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل أول أربعة فرق من المجموعتين إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

وكان الزمالك قد توج بلقب النسخة الأخيرة من البطولة أمام الأهلي، بينما حقق الأهلي لقب النسخة قبل الأخيرة عام 2021.

وحصد الزمالك لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية 6 مرات مقابل 4 للأهلي.

وكان المجمع البترولي الجزائري "مولودية الجزائر حاليا" قد حقق لقب البطولة 9 مرات كأكثر الفرق حصدا للقب.

قرعة السيدات:

المجموعة الأولى: سبورتنج - مكنين التونسي - اتحاد النواصر المغربي - فانز الكاميروني - دي جي إس بي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي.

المجموعة الثانية: الأهلي - فاب الكاميروني - أوتوهو الكونغولي - بريميرو دي أوجستو الأنجولي - هابيتا الإيفواري.

ويلعب سيدات الأهلي مباراته الافتتاحية أمام أوتوهو الكونغولي.

وتم تقسيم 11 ناديا على مجموعتين، بحيث ضمت مجموعة 6 فرق والأخرى 5 أندية.

ومثل الرجال تقام المجموعة بنظام دوري من دور واحد ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ولم يسبق لأي نادي مصري التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية على مستوى السيدات.