تذكرتي تعلن طرح تذاكر نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز

الخميس، 06 أبريل 2023 - 21:06

كتب : FilGoal

الصور من الموقع الرسمي للنادي الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة نهائي كأس مصر عن موسم 2021 -2022 بين الأهلي وبيراميدز.

وكان FilGoal.com قد علم من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن طرح 20 ألف تذكرة مناصفة بين الفريقين.

وأشار عامر حسين إلى أنه في حال عدم حجز تذاكر بيراميدز سيتم طرحها لجماهير الأهلي.

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ويستضيف استاد القاهرة مباراة نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع من مساء الإثنين 10 أبريل الجاري.

ويتأهل الفائز لمواجهة الزمالك في السوبر المصري يوم 6 مايو المقبل في دولة الإمارات.

وكان كل من الأهلي وبيراميدز قد تأهلا إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

وكشفت شركة تذكرتي اليوم الخميس عن إطلاق تقنية جديدة من أجل محاولة حل أزمة الضغط على حجز التذاكر في المباريات الهامة.

ويشهد موقع تذكرتي ضغطا كبيرا وقت طرح تذاكر المباريات الهامة التي تنتظرها الجماهير، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل التقنية.

الخدمة الجديدة تحاول توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجماهير التي ترغب في شراء التذاكر، حسب بيان الشركة.

شركة تذكرتي تتولى بيع التذاكر وتنظيم دخول المشجعين إلى الملاعب منذ 2019، مع التحول الرقمي لعملية شراء تذاكر الأحداث الرياضية.

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