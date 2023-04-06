التشكيل - مابولولو يعود لقيادة هجوم الاتحاد.. ورفعت أساسي لأول مرة مع فيوتشر في الدوري

الخميس، 06 أبريل 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مروان محسن

عاد كريستوفاو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد ضد فيوتشر في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في التاسعة والربع مساءً.

وغاب الهداف الأنجولي صاحب الـ 9 أهداف في الدوري عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

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في المقابل يبدأ أحمد رفعت أساسيا لأول مرة بقميص فيوتشر في الدوري عقب عودته من الإعارة من الوحدة الإماراتي.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم

الوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان

الوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل

الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة أيضا.

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