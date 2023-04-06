التشكيل - مابولولو يعود لقيادة هجوم الاتحاد.. ورفعت أساسي لأول مرة مع فيوتشر في الدوري
الخميس، 06 أبريل 2023 - 21:03
كتب : FilGoal
عاد كريستوفاو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد ضد فيوتشر في الجولة 23 من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في التاسعة والربع مساءً.
وغاب الهداف الأنجولي صاحب الـ 9 أهداف في الدوري عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.
في المقابل يبدأ أحمد رفعت أساسيا لأول مرة بقميص فيوتشر في الدوري عقب عودته من الإعارة من الوحدة الإماراتي.
وجاء تشكيل الاتحاد:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم
الوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور
الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد
فيما جاء تشكيل فيوتشر:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان
الوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل
الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.
فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة أيضا.