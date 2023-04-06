التشكيل - مابولولو يعود لقيادة هجوم الاتحاد.. ورفعت أساسي لأول مرة مع فيوتشر في الدوري

عاد كريستوفاو مابولولو لقيادة هجوم الاتحاد ضد فيوتشر في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في التاسعة والربع مساءً.

وغاب الهداف الأنجولي صاحب الـ 9 أهداف في الدوري عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف.

في المقابل يبدأ أحمد رفعت أساسيا لأول مرة بقميص فيوتشر في الدوري عقب عودته من الإعارة من الوحدة الإماراتي.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم

الوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان

الوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل

الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة أيضا.