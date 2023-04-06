كرة طائرة - ست مباريات قمة.. الكشف عن مواعيد نهائي دوري الرجال والسيدات

الخميس، 06 أبريل 2023 - 20:15

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة مواعيد مباريات نهائي دوري الرجال والسيدات.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي الرجال وتتكرر المواجهة في السيدات.

ويقام نهائي منافسات الكرة الطائرة بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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وجاء جدول مباريات نهائي الرجال كالآتي:

السبت 15 أبريل: الزمالك × الأهلي (11 مساء)

الأحد 16 أبريل: الأهلي × الزمالك (11 مساء)

وتقام جميع المباريات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الإثنين 17 أبريل الجاري.

أما جدول مباريات السيدات فكالآتي:

الثلاثاء 18 أبريل: الزمالك × الأهلي (11 مساء)

الأربعاء 19 أبريل: الأهلي × الزمالك (11 مساء)

وتقام جميع المباريات على صالة الألعاب بمدينة 6 أكتوبر.

وحال تعادل الفريقين يتم اللجوء لمباراة فاصلة وتقرر إقامتها يوم الخميس 20 أبريل الجاري.

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