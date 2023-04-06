سباليتي: أوسيمين قد يلحق بمباراة ميلان

زف لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي خبرا سعيدا لجماهير فريقه يفيد بأن مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين قد يلحق بمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

هداف نابولي يعاني من إصابة في الفخذ عاد بها من واجبه الدولي مع منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي، وأبعدته عن مباراة ميلان في الدوري الإيطالي وستحرمه أيضا من لقاء ليتشي يوم الجمعة.

وقال سباليتي في تصريحات للصحفيين: "فيكتور لا يمتلك أي فرصة للعب أمام ليتشي، لكن هناك احتمالات قوية لمشاركته ضد ميلان".

وأضاف "يتعين علينا الانتظار أولا لمراقبة حالته خلال الأيام المقبلة، قبل مباراة الأربعاء المقبل في سان سيرو".

ويلتقي ميلان ونابولي يومي 12 و18 أبريل الجاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا.

وانفجر أوسيمين منذ بداية عام 2023 إذ سجل 15 هدفا في مختلف المسابقات.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة بفارق 16 نقطة عن لاتسيو الثاني قبل 10 جولات على النهاية.

ويحتاج نابولي للفوز بـ5 مباريات من أجل التتويج بالدوري هذا الموسم.