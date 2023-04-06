إبراهيم حسن: تلقينا عروضا من الصفاقسي والوداد والمريخ السوداني

الخميس، 06 أبريل 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

حسام حسن وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري عن تلقي الجهاز الفني للفريق بقياده شقيقه حسام حسن عدة عروض تدريبية.

وتسلم الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن المهمة الفنية خلفا لإيهاب جلال الذي بدأ الموسم مع النادي البورسعيدي.

وقال حسن عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تلقينا عروضا من الصفاقسي والوداد والمريخ السوداني. فكرنا أكثر من مرة في الرحيل لكننا مرتبطين بتعاقد مع المصري وكذلك نقدر جمهور النادي كثيرا".

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وأضاف "لا نبحث عن المقابل المادي ولكن خطوة التدريب خارج مصر تحتاج وقت من اجل التفكير واتخاذ القرار المناسب"

الصفاقسي التونسي أعلن منذ أيام تعاقده مع حسام البدري مدرب منتخب مصر والأهلي السابق لتولي تدريب الفريق.

واختتم إبراهيم حسن"نحاول تقديم أفضل ما لدينا مع المصري وتقديم لاعبين جيدين من قطاع الناشئين كما اعتدنا. جريندو (محمد عبد اللطيف) لاعب مجتهد ومكافح والجهاز الفني يعمل على تطويره".

وفاز المصري على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 من الدوري المصري على ملعب برج العرب.

وتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.

فيما ارتقى المصري بفوزه الثالث على التوالي للمركز السابع برصيد 31 نقطة.

حسام حسن المصري إبراهيم حسن
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