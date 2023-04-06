مبابي مهاجما باريس: هذا ليس كيليان سان جيرمان

نشر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رسالة غاضبة عبر إنستجرام، إثر إطلاق النادي لحملة ترويجية قائمة عليه في الدعاية للاشتراكات والتذاكر الموسمية.

وكتب مبابي ما يلي:

جاء دوري لمشاهدة الحملة الدعائية لتجديد الاشتراك في موسم 2023-2024.

لم يتم إبلاغي بمحتوى هذه المقابلة في أي وقت، بل كانت تبدو كمقابلة عادية في يوم ترويجي للنادي.

لا أتفق مع الفيديو الذي تم نشره، ولهذا أقاتل للحصول على حق الصور الفردية.

باريس سان جيرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، وهو ليس "كيليان سان جيرمان".

ويعد مبابي -24 عاما- لاعبا في غاية الأهمية مع فريق العاصمة الفرنسية، حيث بات هدافه التاريخي بـ 202 هدفا في 251 مباراة.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد كيليان الحالي مع باريس في صيف 2025.

وليس من المعروف ما ستؤول إليه الأمور بخصوص مستقبل اللاعب، وعلى كل حال فهو لم يكن معجبا بهيمنة ظهوره على الإعلان الدعائي الموجه لتجديد اشتراكات المشجعين.