مبابي مهاجما باريس: هذا ليس كيليان سان جيرمان

الخميس، 06 أبريل 2023 - 15:40

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

نشر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان رسالة غاضبة عبر إنستجرام، إثر إطلاق النادي لحملة ترويجية قائمة عليه في الدعاية للاشتراكات والتذاكر الموسمية.

وكتب مبابي ما يلي:

جاء دوري لمشاهدة الحملة الدعائية لتجديد الاشتراك في موسم 2023-2024.

أخبار متعلقة:
أس: مبابي تحدث مع ريال مدريد.. وموقف النادي الإسباني من المفاوضات هل يعود إلى سان جيرمان؟ مبابي يشيد بأداء رابيو أمام هولندا ديشامب بعد اكتساح هولندا: شارة القيادة لن تغير مبابي راديو مونت كارلو: ميسي سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم

لم يتم إبلاغي بمحتوى هذه المقابلة في أي وقت، بل كانت تبدو كمقابلة عادية في يوم ترويجي للنادي.

لا أتفق مع الفيديو الذي تم نشره، ولهذا أقاتل للحصول على حق الصور الفردية.

باريس سان جيرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، وهو ليس "كيليان سان جيرمان".

ويعد مبابي -24 عاما- لاعبا في غاية الأهمية مع فريق العاصمة الفرنسية، حيث بات هدافه التاريخي بـ 202 هدفا في 251 مباراة.

وجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد كيليان الحالي مع باريس في صيف 2025.

وليس من المعروف ما ستؤول إليه الأمور بخصوص مستقبل اللاعب، وعلى كل حال فهو لم يكن معجبا بهيمنة ظهوره على الإعلان الدعائي الموجه لتجديد اشتراكات المشجعين.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي
نرشح لكم
سباليتي: أوسيمين قد يلحق بمباراة ميلان مؤتمر لامبارد الأول: أحتاج لإيجاد ماونت أولا.. وهذه رسالتي لمن عارض عودتي أنشيلوتي: الهجمات المرتدة حسمت الكلاسيكو.. وعلينا القتال في دوري الأبطال الولاية الثانية.. لامبارد مدرب تشيلسي لنهاية الموسم ماركوس ألونسو: هدف فينيسيوس بعثر أوراقنا.. وعلينا التركيز في الدوري رئيس نابولي: لن أبيع "لعبة العائلة".. رفضت عرضا عربيا لشراء النادي "تلاعُب" صلاح بـ ليساندرو يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول الحكم على ظهير الجزائر بالسجن مع إيقاف التنفيذ للاعتداء الجنسي
أخر الأخبار
صلاح يغيب عن تدريب ليفربول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سباليتي: أوسيمين قد يلحق بمباراة ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم حسن: تلقينا عروضا من الصفاقسي والوداد والمريخ السوداني ساعة | الكرة المصرية
مبابي مهاجما باريس: هذا ليس كيليان سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في مارس من رابطة المحترفين ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر لامبارد الأول: أحتاج لإيجاد ماونت أولا.. وهذه رسالتي لمن عارض عودتي ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: الهجمات المرتدة حسمت الكلاسيكو.. وعلينا القتال في دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
الولاية الثانية.. لامبارد مدرب تشيلسي لنهاية الموسم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة