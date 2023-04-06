أنشيلوتي: الهجمات المرتدة حسمت الكلاسيكو.. وعلينا القتال في دوري الأبطال

الخميس، 06 أبريل 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - كريم بنزيمة - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن استغلال الهجمات المرتدة منح فريقه الانتصار في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وحقق ريال مدريد انتصارا تاريخيا بالفوز على برشلونة بنتيجة 4-0 في كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

فوز قاد الملكي للنهائي بالفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعدما خسر ذهابا بهدف دون مقابل.

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وقال أنشيلوتي عبر قنوات "SSC": "المباراة كانت كبيرة وصعبة للغاية خاصة في الشوط الأول لكننا تحسنا بعد هدف فينيسيوس جونيور".

وأضاف "قمنا باستغلال التحولات والهجمات المرتدة في أفضل شكل ما سهل مهمتنا في حسم التأهل للمباراة النهائية".

وتابع "سنعود الأسبوع المقبل للمشاركة في دوري الأبطال. علينا القتال بلا شك".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختتم المدرب الإيطالي "كريم بنزيمة يتدرب ويستعد بشكل جيد وعندما تكون مستعدا وأنت تملك مثل هذه القدرات تكون النتيجة مضمونة ".

سجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة (3).

وتأهل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وعاد الملكي لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 9 مواسم منذ الفوز على برشلونة في نهائي 2013-14.

ولأول مرة يفوز ريال مدريد بفارق 4 أهداف أو أكثر على برشلونة منذ يناير 1995.

ريال مدريد برشلونة كارلو أنشيلوتي
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