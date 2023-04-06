ماركوس ألونسو: هدف فينيسيوس بعثر أوراقنا.. وعلينا التركيز في الدوري

شدد ماركوس ألونسو لاعب برشلونة على أن فريقه بدأ مواجهة ريال مدريد بشكل جيد قبل أن يستقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وحقق ريال مدريد انتصارا تاريخيا بالفوز على برشلونة بنتيجة 4-0 في كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

فوز قاد الملكي للنهائي بالفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعدما خسر ذهابا بهدف دون مقابل.

وقال ألونسو عبر قنوات "SSC": "بدأنا المباراة بقوة وكنا أفضل في الشوط الأول مجريات اللعب كانت تحت السيطرة ولكن هدف فينيسيوس جونيور في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعثر الأوراق وجعلها مباراة صعبة".

وأضاف "يتبقى لنا تحدي الدوري وعلينا التعلم من الأخطاء التي حدثت والتركيز في مواجهة جيرونا يوم الإثنين".

سجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة (3).

وتأهل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وعاد الملكي لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 9 مواسم منذ الفوز على برشلونة في نهائي 2013-14.

ولأول مرة يفوز ريال مدريد بفارق 4 أهداف أو أكثر على برشلونة منذ يناير 1995.

وهو ثاني أكبر فوز لريال مدريد في كامب نو منذ الفوز 5-1 في يناير 1963، وحينها سجل بوشكاش هاتريك للملكي منذ 60 عاما كان الوحيد لريال مدريد.