رئيس نابولي: لن أبيع "لعبة العائلة".. رفضت عرضا عربيا لشراء النادي

الخميس، 06 أبريل 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

أوريليو دي لورينتس

كشف أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي عن رفضه لعرض ضخم من صندوق استثمار عربي لشراء النادي.

وقال دي لورينتس في تصريحاته لـ "إل ماتينو": "أنا لا أبالي بقيمة نابولي السوقية. إنه لعبة العائلة ولا أفكر في بيعه إطلاقا".

وأضاف "لن أبيع نابولي لأني لن أعرف ماذا سأفعل بعد ذلك. هل أشتري أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز"؟

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وأوضح "أصولي تنحدر من نابولي. أنا سعيد بامتلاك النادي ولا تزعجني هذه العروض".

وتابع دي لورينتس "صندوق استثمار عربي عرض عليّ 2.5 مليار يورو في العام الماضي، ولكني لقلت لا".

وواصل "أقول لا لأي صندوق يعرض إعادة بناء الملعب أيضا. سأفعل ذلك بنفسي إذا باع مجلس المدينة الملعب لي مقابل يورو واحد، وتوقفت عملية وضع المعوقات أمامنا".

وكان منتج الأفلام دي لورينتس -73 عاما- قد اشترى نادي نابولي في 2004 بعد إفلاسه، وأعاده من الدرجات الأدنى إلى الأولى.

ويسير النادي الآن على طريق التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 3 عقود.

ويحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة من 28 مباراة، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو أقرب ملاحقيه.

دي لورينتس نابولي الدوري الإيطالي
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