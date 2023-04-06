جمال علام: الحضري لم يحترم اتحاد الكرة.. وعودة إيهاب جلال "واردة"

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن إمكانية عودة إيهاب جلال للتعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقاد جلال منتخب مصر في 3 مباريات فقط خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وفاز منتخب مصر مع إيهاب جلال على غينيا بهدف دون رد، وخسر من إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، وسقط أمام كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف.

وقال علام عبر صدى البلد: "إيهاب جلال مدرب كبير لكنه لم يوفق مع منتخب مصر وتعرض لضغوطات شديدة وهذا لا يقلل منه ومن الوارد تواجده مع أحد المنتخبات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "نحن كمصريين لا نتحمل الإخفاقات وهذا ما يمنعنا من تكرار خطط المغرب والسنغال. نعمل في الوقت الحالي مع روي فيتوريا على خطة للمدى البعيد وهدفنا أبعد من كأس العالم".

وواصل "سيتم تكوين منتخب الظل للاستفادة من اللاعبين الشباب وتوسيع قاعدة الاختيارات لدى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر تحضيرا لكاس العالم 2026 وسنضع معايير خاصة لاختيار من سيتولى تدريبه".

وتابع "عدلنا نظام المسابقات في القسم الثاني من أجل تطويره وتحويله لبطولة قوية تعادل الدوري الممتاز. سيتم تكوين رابطة لأندية القسم الثاني على غرار القسم الأول ستكون مسؤولة عن حقوق الأندية".

وعن عصام الحضري أوضح "عصام الحضري لم يتقدم باستقالته ولم يبلغ أي من أعضاء اتحاد الكرة بقراره. الحضري لم يحترم اعتمادنا عليه في وقت مهم قبل مباراتي زامبيا لذا قررنا عدم التعامل معه حتى نهاية فترتنا".

وكان الحضري يتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي قبل ان يعلن رحيله لمعاون هيكتور كوبر في تدريب منتخب سوريا.

كما نفى علام تدخل عامر حسين في عدم اختيار الاتحاد السكندري للمشاركة في البطولة العربية للأندية وشدد "عامر حسين لم يكن له أي علاقة بعدم اختيار الاتحاد السكندري للمشاركة في البطولة العربية للأندية. الاختيار تم وفقا لمعايير وهو ما انطبق على طلائع الجيش".

ويمثل طلائع الجيش رفقة الزمالك مصر في النسخة الحالية من البطولة العربية والمسماة باسم كأس الملك سلمان.

وجاء اختيار طلائع الجيش بصفته صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الموسم الماضي من الدوري.