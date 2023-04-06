أراوخو: لو تفرغ فينيسيوس للعب فقط فسيكون أفضل

الخميس، 06 أبريل 2023 - 12:18

كتب : FilGoal

أراوخو - فينيسيوس - برشلونة - ريال مدريد

كشف رونالد أراوخو لاعب برشلونة، تفاصيل المشادة التي جمعته بـ فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه الساحق على مضيفه برشلونة برباعية دون رد مساء الأربعاء.

وقال أراوخو بعد المباراة: "نشعر بالحزن، أردنا الفوز بلقب إضافي، لكن في الشوط الثاني انخفض مستوانا بعد تلقي الهدف الثاني".

وأضاف لاعب منتخب أوروجواي: "في الشوط الأول ظهرنا بشكل جيد لكنهم سجلوا علينا من هجمة مرتدة، يجب أن ننتفض ونفوز بالدوري، وهو اللقب الأكثر أهمية".

وتابع: "غرفة خلع الملابس تشعر بالحزن، خسرنا أمام غريمنا التاريخي وهذا قاسٍ، لكن يجب أن ننتفض".

وشدد: "الخسارة أمام ريال مدريد تؤلم دائمًا، ولكن الهدف الأهم هو الدوري الإسباني وسنسعى لتحقيقه".

وتحوّل أراوخو للحديث عن المشادة التي جمعته بـ فينيسيوس أثناء خروج الأخير مستبدلًا.

وقال أراوخو: "لقد انفعلت بعض الشيء لأنه كان يتحدث مع الجميع طوال الوقت. إنه لاعب كبير ولكن عليه أن يركز على اللعب".

وأتم: "لو تفرغ للعب فقط سيكون أفضل. أحاول دائمًا احترام الجميع، لكني انفعلت اليوم لأنه لم يتوقف عن الحديث والنظر إلى الجميع".

وسجّل فينيسيوس الهدف الأول، وحصل على ركلة الجزاء التي سجل منها كريم بنزيمة الهدف الثالث، ثم صنع له الهدف الرابع.

وكان ريال مدريد قد خسر الذهاب في سانتياجو برنابيو بهدف دون رد.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو في ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

فينيسيوس أراوخو برشلونة ريال مدريد
نرشح لكم
ماركوس ألونسو: هدف فينيسيوس بعثر أوراقنا.. وعلينا التركيز في الدوري رئيس نابولي: لن أبيع "لعبة العائلة".. رفضت عرضا عربيا لشراء النادي "تلاعُب" صلاح بـ ليساندرو يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول الحكم على ظهير الجزائر بالسجن مع إيقاف التنفيذ للاعتداء الجنسي تقرير: مورينيو يتلقى عرضا ضخما للتدريب في السعودية "لوكيميا".. رئيس ميلان التاريخي في العناية المركزة أثليتك: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع لامبارد مؤتمر أنشيلوتي: شكلّنا الخطورة من خلال التحولات.. لعبنا مباراة متكاملة ضد برشلونة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الشناوي جاهز لمواجهة بيراميدز.. وبرنامج خاص لتجهيز ثلاثي الأهلي 6 دقيقة | الكرة المصرية
ماركوس ألونسو: هدف فينيسيوس بعثر أوراقنا.. وعلينا التركيز في الدوري 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيرليتش: الزمالك محاط بالاضطرابات وأنا لست الشخص المناسب لحل مشاكله 30 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نابولي: لن أبيع "لعبة العائلة".. رفضت عرضا عربيا لشراء النادي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
"تلاعُب" صلاح بـ ليساندرو يحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحكم على ظهير الجزائر بالسجن مع إيقاف التنفيذ للاعتداء الجنسي ساعة | الكرة الأوروبية
البليهي يثير قلق الهلال قبل دربي الشباب ساعة | السعودية
جمال علام: الحضري لم يحترم اتحاد الكرة.. وعودة إيهاب جلال "واردة" ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة