أراوخو: لو تفرغ فينيسيوس للعب فقط فسيكون أفضل

كشف رونالد أراوخو لاعب برشلونة، تفاصيل المشادة التي جمعته بـ فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه الساحق على مضيفه برشلونة برباعية دون رد مساء الأربعاء.

وقال أراوخو بعد المباراة: "نشعر بالحزن، أردنا الفوز بلقب إضافي، لكن في الشوط الثاني انخفض مستوانا بعد تلقي الهدف الثاني".

وأضاف لاعب منتخب أوروجواي: "في الشوط الأول ظهرنا بشكل جيد لكنهم سجلوا علينا من هجمة مرتدة، يجب أن ننتفض ونفوز بالدوري، وهو اللقب الأكثر أهمية".

وتابع: "غرفة خلع الملابس تشعر بالحزن، خسرنا أمام غريمنا التاريخي وهذا قاسٍ، لكن يجب أن ننتفض".

وشدد: "الخسارة أمام ريال مدريد تؤلم دائمًا، ولكن الهدف الأهم هو الدوري الإسباني وسنسعى لتحقيقه".

وتحوّل أراوخو للحديث عن المشادة التي جمعته بـ فينيسيوس أثناء خروج الأخير مستبدلًا.

وقال أراوخو: "لقد انفعلت بعض الشيء لأنه كان يتحدث مع الجميع طوال الوقت. إنه لاعب كبير ولكن عليه أن يركز على اللعب".

وأتم: "لو تفرغ للعب فقط سيكون أفضل. أحاول دائمًا احترام الجميع، لكني انفعلت اليوم لأنه لم يتوقف عن الحديث والنظر إلى الجميع".

وسجّل فينيسيوس الهدف الأول، وحصل على ركلة الجزاء التي سجل منها كريم بنزيمة الهدف الثالث، ثم صنع له الهدف الرابع.

وكان ريال مدريد قد خسر الذهاب في سانتياجو برنابيو بهدف دون رد.

ويلتقي ريال مدريد مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو في ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.