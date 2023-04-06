تقرير: مورينيو يتلقى عرضا ضخما للتدريب في السعودية

الخميس، 06 أبريل 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عن تلقي جوزيه مورينيو مدرب روما لعرض ضخم للتدريب في السعودية بقيمة 120 مليون يورو.

العقد مدته عامين، والمقابل 60 مليون يورو في الموسم الواحد، سواء لتدريب منتخب السعودية، أو لفريق مثل النصر أو الأهلي، على حد وصف التقرير.

وناقش مورينيو العرض مع طاقمه الفني، وسمع الكثير من الآراء، التي تتضمن كون العرض المادي فرصة لا تعوض ولا يمكن رفضها، ولكن المدرب البرتغالي يفضل البقاء مع روما.

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وبالتالي، سيجتمع مورينيو أولا مع عائلة فريدكين المالكة للنادي قبل اتخاذ أي قرار.

وبات منتخب السعودية بلا مدرب في الوقت الحالي بعد الرحيل المفاجئ للمدرب السابق هيرفي رينار، الذي اتجه لتولي قيادة منتخب فرنسا للكرة النسائية.

وتعيش الكرة السعودية حالة من النشاط العالمي، حيث تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير الماضي.

وتشير تقارير صحفية عديدة إلى عرض سعودي آخر بقيمة 400 مليون يورو من أجل ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

وتولى مورينيو قيادة روما في صيف 2021، وأدار معه 95 مباراة حتى الآن: فاز في 50 منها وتعادل في 19 وخسر 26.

وسجل الفريق 150 هدفا تحت قيادة البرتغالي، وتلقت شباكه 98.

ويحتل روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة.

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