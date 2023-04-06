تصنيف فيفا - مصر تتقدم 4 مراكز.. والأرجنتين إلى الصدارة

الخميس، 06 أبريل 2023 - 11:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تقدّم منتخب مصر إلى المركز 35 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقفزت مصر من المركز 39 إلى المركز 35 منذ آخر تصنيف صادر في ديسمبر الماضي.

وتحتل مصر المركز الخامس إفريقيًا خلف المغرب والسنغال وتونس والجزائر، والرابع عربيًا خلف الثلاثي السالف ذكره.

وكانت مصر قد فازت على مالاوي مرتين في التوقف الدولي السابق بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

فيما قفزت الأرجنتين إلى صدارة التصنيف الذي تصدرته البرازيل لفترة طويلة.

وتقهقرت البرازيل إلى المركز الثالث، لتسمح لمنتخب فرنسا باحتلال المركز الثاني.

وحافظ المغرب على المركز 11 في التصنيف، ولم يقتحم أي منتخب المراكز العشر الأولى.

وحققت إفريقيا الوسطى إنجازًا بارزًا، إذ قفزت 10 مراكز دفعة واحدة ووصلت إلى التصنيف 122.

بينما كان أكثر منتخب تراجعًا في التصنيف هو الكاميرون الذي تقهقر 9 مراكز دفعة واحدة.

تقدم مصري آخر

وفي تصنيف السيدات، وصل منتخب مصر النسائي إلى المركز 89 عالميًا.

وبذلك تقدمت مصر مركزًا وحيدًا بعد أن احتلت المركز 90 في التصنيف الأخير.

وتحتل مصر المركز 13 إفريقيًا خلف نيجيريا وجنوب إفريقيا والكاميرون وغانا وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية والمغرب وتونس وزامبيا والجزائر ومالي والسنغال.

مصر منتخب مصر الأرجنتين
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